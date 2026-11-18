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Euroleague normal sezon karşılaşmasında Beşiktaş, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde Real Madrid'i 83-79 yendi. Maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 45-37 önde kapattı ve son çeyreğe 64-54 önde girdi. Son periyotta 25-19'luk seriyle farkı kapatmaya çalışan Real Madrid'e karşı soğukkanlılığını koruyan Beşiktaş, sahadan 4 sayılık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, periyot sonuçları neler ve Beşiktaş Real Madrid'i nasıl yendi soruları maçın ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Beşiktaş - Real Madrid maçının sonucu ve tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Real Madrid maçı, Beşiktaş'ın 83-79'luk galibiyetiyle sona erdi. Siyah-beyazlılar, Euroleague'deki iç saha maçında İspanyol devi karşısında değerli bir galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ REAL MADRİD PERİYOT SONUÇLARI

Karşılaşmanın periyot skorları şöyle:

1. periyot: Beşiktaş 18 - 15 Real Madrid

2. periyot: Beşiktaş 27 - 22 Real Madrid

3. periyot: Beşiktaş 19 - 17 Real Madrid

4. periyot: Beşiktaş 19 - 25 Real Madrid

İlk yarı: Beşiktaş 45 - 37 Real Madrid

Maç sonucu: Beşiktaş 83 - 79 Real Madrid

BEŞİKTAŞ İLK ÜÇ PERİYODU ÜSTÜN TAMAMLADI

Beşiktaş, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı ve ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumdaki etkinliğini artıran siyah-beyazlılar, bu bölümü 27-22 kazanarak soyunma odasına 45-37 önde gitti. Üçüncü periyodu da 19-17 kazanan Beşiktaş, son çeyreğe 64-54'lük skorla girdi.

REAL MADRİD SON ÇEYREKTE FARKI KAPATMAYA ÇALIŞTI

Son periyotta Beşiktaş, bir ara farkı 9 sayıya kadar korudu. Real Madrid ise dördüncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyarak bu bölümü 25-19 kazandı. İspanyol ekibinin son dakikalardaki baskısına rağmen soğukkanlılığını koruyan Beşiktaş, maçı 83-79 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN DEĞERLİ GALİBİYET

Beşiktaş, Euroleague'de Avrupa basketbolunun en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid'i yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, Akatlar'daki taraftarı önünde aldığı bu sonuçla Euroleague'deki iddiasını güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANDI?

Euroleague normal sezon karşılaşması, İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynandı. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlandı.