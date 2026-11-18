Beşiktaş Real Madrid kaç kaç bitti, maç sonucu ne?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague'de Beşiktaş, Avrupa basketbolunun en köklü kulüplerinden Real Madrid'i kendi sahasında mağlup etti. Siyah-beyazlıların İspanyol devini devirdiği mücadelenin ardından basketbolseverler, "Beşiktaş - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, maç sonucu ne?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Euroleague normal sezon karşılaşmasında Beşiktaş, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde Real Madrid'i 83-79 yendi. Maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 45-37 önde kapattı ve son çeyreğe 64-54 önde girdi. Son periyotta 25-19'luk seriyle farkı kapatmaya çalışan Real Madrid'e karşı soğukkanlılığını koruyan Beşiktaş, sahadan 4 sayılık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, periyot sonuçları neler ve Beşiktaş Real Madrid'i nasıl yendi soruları maçın ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Beşiktaş - Real Madrid maçının sonucu ve tüm detaylar.
BEŞİKTAŞ REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş - Real Madrid maçı, Beşiktaş'ın 83-79'luk galibiyetiyle sona erdi. Siyah-beyazlılar, Euroleague'deki iç saha maçında İspanyol devi karşısında değerli bir galibiyet elde etti.
BEŞİKTAŞ REAL MADRİD PERİYOT SONUÇLARI
Karşılaşmanın periyot skorları şöyle:
1. periyot: Beşiktaş 18 - 15 Real Madrid
2. periyot: Beşiktaş 27 - 22 Real Madrid
3. periyot: Beşiktaş 19 - 17 Real Madrid
4. periyot: Beşiktaş 19 - 25 Real Madrid
İlk yarı: Beşiktaş 45 - 37 Real Madrid
Maç sonucu: Beşiktaş 83 - 79 Real Madrid
BEŞİKTAŞ İLK ÜÇ PERİYODU ÜSTÜN TAMAMLADI
Beşiktaş, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı ve ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumdaki etkinliğini artıran siyah-beyazlılar, bu bölümü 27-22 kazanarak soyunma odasına 45-37 önde gitti. Üçüncü periyodu da 19-17 kazanan Beşiktaş, son çeyreğe 64-54'lük skorla girdi.
REAL MADRİD SON ÇEYREKTE FARKI KAPATMAYA ÇALIŞTI
Son periyotta Beşiktaş, bir ara farkı 9 sayıya kadar korudu. Real Madrid ise dördüncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyarak bu bölümü 25-19 kazandı. İspanyol ekibinin son dakikalardaki baskısına rağmen soğukkanlılığını koruyan Beşiktaş, maçı 83-79 kazanmayı başardı.
BEŞİKTAŞ'TAN DEĞERLİ GALİBİYET
Beşiktaş, Euroleague'de Avrupa basketbolunun en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid'i yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, Akatlar'daki taraftarı önünde aldığı bu sonuçla Euroleague'deki iddiasını güçlendirdi.
BEŞİKTAŞ REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANDI?
Euroleague normal sezon karşılaşması, İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynandı. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlandı.