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Arda Güler'in direksiyon eğitmeni, milli futbolcuyla çekildiği iki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak genç yıldızın samimiyetini ve mütevazı kişiliğini övdü. Paylaşım kısa sürede 235 binden fazla görüntülenme ve yaklaşık bin beğeni aldı. Ancak Arda Güler'in ehliyet hocasının adı, yaşı ve çalıştığı sürücü kursunun ismi haberlere yansımadı. Madrid'de yaşayan 21 yaşındaki milli futbolcunun sürücü kursuna burada kayıt yaptırdığı belirtiliyor. İşte Arda Güler'in direksiyon hocasının paylaşımı ve genç yıldızın ehliyet sürecine ilişkin tüm detaylar.

ARDA GÜLER'İN EHLİYET HOCASI KİM?

Arda Güler'in direksiyon eğitmeninin kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Eğitmenin adı ve çalıştığı sürücü kursunun ismi haberlerde yer almıyor. Eğitmen, Arda Güler'le çekildiği fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.