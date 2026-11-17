Arda Güler'in ehliyet hocası kim, direksiyon hocası kim, adı ne, kaç yaşında? Arda Güler ehliyet aldı mı, ehliyeti yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, milli maçların ardından ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırdı. Genç futbolcuya direksiyon eğitimi verecek eğitmenin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem olunca "Arda Güler'in ehliyet hocası kim, adı ne, kaç yaşında?" soruları da merak edilmeye başlandı.
Arda Güler'in direksiyon eğitmeni, milli futbolcuyla çekildiği iki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak genç yıldızın samimiyetini ve mütevazı kişiliğini övdü. Paylaşım kısa sürede 235 binden fazla görüntülenme ve yaklaşık bin beğeni aldı. Ancak Arda Güler'in ehliyet hocasının adı, yaşı ve çalıştığı sürücü kursunun ismi haberlere yansımadı. Madrid'de yaşayan 21 yaşındaki milli futbolcunun sürücü kursuna burada kayıt yaptırdığı belirtiliyor. İşte Arda Güler'in direksiyon hocasının paylaşımı ve genç yıldızın ehliyet sürecine ilişkin tüm detaylar.
ARDA GÜLER'İN EHLİYET HOCASI KİM?
Arda Güler'in direksiyon eğitmeninin kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Eğitmenin adı ve çalıştığı sürücü kursunun ismi haberlerde yer almıyor. Eğitmen, Arda Güler'le çekildiği fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
ARDA GÜLER'İN DİREKSİYON HOCASI KAÇ YAŞINDA?
Arda Güler'in direksiyon eğitmeninin yaşına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
DİREKSİYON HOCASI NE PAYLAŞTI?
Arda Güler'e direksiyon eğitimi verecek eğitmen, milli futbolcuyla çekildiği iki fotoğrafı sosyal medyada yayımladı. Eğitmen, paylaşımında genç yıldızla tanışmanın kendisi için özel bir anı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bazı karşılaşmalar vardır, geriye güzel hatıralar ve unutulmaz izler bırakır. Arda Güler'in naifliği, samimiyeti ve mütevazı duruşuyla tanışmak benim için çok özel ve kıymetli bir anı oldu. Yolunun hep açık olmasını diliyorum."
PAYLAŞIM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Eğitmenin paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi topladı. Fotoğraflar 235 binden fazla görüntülenme ve yaklaşık bin beğeni alırken yüzlerce kullanıcı tarafından da kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları, Arda Güler'in alçakgönüllü tavrına dikkat çeken yorumlar yaptı.
ARDA GÜLER NEREDE EHLİYET ALIYOR?
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in, yaşadığı Madrid'de bir sürücü kursuna kayıt yaptırdığı belirtiliyor. 21 yaşındaki milli futbolcu, milli maçların ardından ehliyet için ilk adımı attı.
ARDA GÜLER YILLAR ÖNCEKİ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Arda Güler, 30 Mayıs 2024'te İspanyol basınına verdiği röportajda Real Madrid'in Valdebebas Tesisleri'ne özel şoförüyle gidip geldiğini açıklamıştı. Yoğun futbol temposundan fırsat bulduğu ilk anda ehliyet almak istediğini dile getiren milli yıldız, sürücü kursuna kayıt yaptırarak yaklaşık iki buçuk yıl önce sözünü ettiği hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.