Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devre arasında sağ kanadını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brahim Diaz'ın transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

  • Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer döneminde sağ kanat pozisyonu için Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz'ın durumunu takip ediyor.
  • Brahim Diaz bu sezon Real Madrid ile yalnızca 249 dakika süre aldı ve şartların oluşması halinde Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunması planlanıyor.
  • 27 yaşındaki Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro ve Avrupa'dan başka taliplerinin de olduğu belirtiliyor.

Devre arası transfer döneminde özellikle sağ kanat pozisyonuna seviye atlatacak bir hamle yapmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, rotasını İspanyol devi Real Madrid’e çevirdi. 

BEŞİKTAŞ'TA ROTA BRAHIM DIAZ

Siyah-beyazlı kurmayların, eflatun-beyazlı ekipte düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz’ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Bu sezon Real Madrid ile sadece 249 dakika süre alabilen 27 yaşındaki Faslı yıldızın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakabileceğini değerlendiren Beşiktaş yönetimi, şartların oluşması halinde İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunan yetenekli oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin de olduğu belirtiliyor. Manchester City altyapısında yetişip Milan ve Real Madrid gibi dev kulüplerin formasını terleten Brahim Diaz, sağ kanat ve forvet arkasında sergilediği skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Kubilay Kaan cinayetinde gerekçeli karar! Aleyna neden beraat etti?
Özel Harekat polisine acı veda! Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı

Özel Harekat polisine acı veda
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıturgayyzc75:

evet

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor58

Fatma Betül’ü savunmak kimlere kaldı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Gözaltına alınan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı

Gözaltına alınan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi hakkında karar
Yasak aşkı öğrendi, intikam için yıl dönümünü bekledi

Yasak aşkın intikamı hayli ağır oldu
Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

Volkan Konak'ın eşinden yürek sızlatan paylaşım: Elini...
Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler

Usta ismin kardeşi iddialara yanıt verdi
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma16

Günün karesi Serhat ilimizden
Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden sağ kurtulup sırra kadem bastılar

Bu araçtan sağ çıkıp sırra kadem bastılar! Sadece bir şey bıraktılar