Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak 2026, Süper Kupa biletleri bitti mi?

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı turnuvanın biletlerinin satışa sunulmasıyla futbolseverler "Süper Kupa biletleri bitti mi?" ve "Biletler nereden alınır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte İspanya Süper Kupası bilet satışı ve maç programıyla ilgili merak edilenler.

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Evet, 2027 Turkish Airlines İspanya Süper Kupası'nın biletleri 13 Kasım 2026 itibarıyla satışa çıktı. Biletler, turnuvanın resmi internet sitesi olan supercopa2027.com adresinden satın alınabiliyor.

SÜPER KUPA BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

Süper Kupa biletlerinin tükendiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bilet satışı devam ediyor. Organizasyon kapsamında oynanacak üç maçın toplamda 140 binden fazla seyirciyi ağırlaması bekleniyor.

İSPANYA SÜPER KUPASI MAÇ PROGRAMI

2 Şubat 2027 - Birinci yarı final: Barcelona - Atlético Madrid (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi)

3 Şubat 2027 - İkinci yarı final: Real Sociedad - Real Madrid (Beşiktaş Stadyumu)

6 Şubat 2027 - Final: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

İSPANYA SÜPER KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Turnuvada La Liga'nın 2025-2026 sezonu şampiyonu ve ikincisi ile Kral Kupası'nın finalistleri yer alıyor. Yarı finallerde son şampiyon Barcelona, Atlético Madrid ile eşleşti. Real Sociedad ise Real Madrid ile karşılaşacak. Yarı finalleri kazanan takımlar, 6 Şubat'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak finalde kupa için mücadele edecek.

TÜRKİYE İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İspanya Süper Kupası, ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Kupası finali ve UEFA Süper Kupa finali gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan İstanbul, 2027'de UEFA Konferans Ligi finalini de ağırlayacak.

Turnuva; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Türkiye Futbol Federasyonu, Sela Events ve Hezarfen Ajans iş birliğiyle düzenleniyor.

TÜRKİYE SÜPER KUPASI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor'un mücadele edeceği Turkcell Süper Kupa'nın biletleri ise henüz satışa çıkmadı. Türkiye Süper Kupası'nın yarı final maçları 4-5 Ocak 2027'de, finali ise 9 Ocak 2027'de oynanacak. Maçların stadyumları ve bilet satış tarihi henüz açıklanmadı.