Nikola Vucevic kimdir? Nikola Vucevic EuroLeague'de hangi takımı istiyor?

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Nikola Vucevic, kariyerinin sonunda Avrupa'ya dönerse hangi formayı giymek istediğini açıkladı. Orlando Magic'in 36 yaşındaki Karadağlı pivotu üç takım saydı: Kızılyıldız, Olympiacos ve Real Madrid.

Vucevic'in Magic ile yaptığı bir yıllık sözleşme Haziran 2027'de bitiyor. Oyuncu geleceğine sezon sonunda karar verecek.

NİKOLA VUCEVİC EUROLEAGUE'DE HANGİ TAKIMI İSTİYOR?

Nikola Vucevic, Avrupa'ya dönmesi halinde Real Madrid'i bir adım öne koyuyor. Listesindeki diğer iki ad Kızılyıldız ile Olympiacos. Dönüşün hangi organizasyonda olacağını ise açık bıraktı: "Nba Europe veya EuroLeague olabilir."

Karadağlı oyuncunun sözleri 10 Kasım 2026'da duyuldu. Listede Türk takımı yok.

NİKOLA VUCEVİC KİMDİR?

Nikola Vucevic, 15 yılı aşan NBA kariyerinde iki kez All- Star seçilen Karadağlı pivot. All-Star'a 2019 ve 2021'de, Orlando Magic formasıyla çağrıldı. Annesi de babası da profesyonel basketbolcuydu. Babası Borislav Vucevic 24 yıl boyunca Yugoslavya, İsviçre ve Belçika'da oynadı; 1979'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan KK Bosna kadrosundaydı. Annesi Ljiljana Kubura, Saraybosna'da Zeljeznicar'da forma giydi, Yugoslavya Kadın Milli Takımı'nda oynadı.

Lise son sınıfını Kaliforniya'daki Stoneridge Prep'te okudu. 2008-2011 arasında USC'de üç sezon oynadı, maç başına 11,1 sayı ve 8,0 ribaunt ortalaması tuttu; 2011'de All-Pac-10 birinci takımına seçildi. Karadağ'ın yanı sıra Belçika vatandaşlığı da var, 2 Ekim 2024'te ABD vatandaşı oldu.

NİKOLA VUCEVİC KAÇ YAŞINDA?

Nikola Vucevic 24 Ekim 1990'da doğdu, 36 yaşında.

NİKOLA VUCEVİC NERELİ?

Nikola Vucevic İsviçre'nin Morges kentinde doğdu; babası o yıllarda bir İsviçre kulübünde oynuyordu. Çocukluğunun büyük kısmı Belçika'da geçti. Aile 2003'te Karadağ'ın Bar kentine taşındı. Sırp kökenli oyuncu Fransızca ve Sırpçanın yanında İngilizce de konuşuyor.

NİKOLA VUCEVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nikola Vucevic'i Philadelphia 76ers, 23 Haziran 2011'deki NBA draftında 16. sıradan seçti. Aynı yıl lokavt yüzünden Buducnost Podgorica'da oynadı, ilk NBA sezonunu Philadelphia'da geçirdi. 10 Ağustos 2012'de Dwight Howard'ın da yer aldığı dört takımlı takasla Orlando Magic'e gitti.

Orlando'daki ilk döneminde maç başına 17,6 sayı ve 10,8 ribaunt ortalaması yakaladı. 25 Mart 2021'de Chicago Bulls'a takas edildi. Bulls ile 28 Haziran 2023'te üç yıllık, 60 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzaladı. 5 Şubat 2026'da Anfernee Simons ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Boston Celtics'e gönderildi, bir ay sonra sağ yüzük parmağını kırıp ameliyat oldu.

Chicago ile Boston arasında bölünen geçen sezonu 64 maçta 15,1 sayı, 8,4 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla kapattı. 1 Temmuz 2026'da 3,9 milyon dolarlık bir yıllık sözleşmeyle Orlando Magic'e döndü.

NİKOLA VUCEVİC KARADAĞ MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Nikola Vucevic, Karadağ Milli Takımı'yla 2011, 2013 ve 2017 Avrupa şampiyonalarında, 2019 ve 2023 Dünya Kupası'nda oynadı. EuroBasket 2025'te takımının sayı (20,8) ve ribaunt (11,6) lideriydi. Karadağ turnuvadan elenince milli takımı bıraktı ve yeni bir neslin iz bırakma zamanının geldiğini söyledi.