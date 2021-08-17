NİŞANTAŞI HABERLERİ

Nişantaşı - 21.08.2021
MasterChef Milhan kimdir? MasterChef 2021 Milhan kaç yaşında, evli mi? MasterChef Milhan Instagram hesabı ne?
Nişantaşı - 17.08.2021
Robotla evlenmesi çok konuşulan Aleyna Tilki'den tuhaf sözler: Paralel evrende içime doğdu
Nişantaşı - 14.08.2021
Burun estetiği yaptıran kadının hayatı karardı, pişkin doktor ise "Düğün hediyem olsun" dedi
Nişantaşı - 13.08.2021
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında konuştu
Nişantaşı - 11.08.2021
Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Nişantaşı - 11.08.2021
Son dakika haber | Başörtülü akademisyene saldırı davasının sanığı hakim karşısına çıktı
Duruşmada savunması alınan sanık Çakın, arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaki Mıstık Park'ta oturduklarını, müştekilerin de yan taraflarındaki bankta bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: "Parktaki kedilerden biri müştekilerin yanına gitti.
Nişantaşı - 10.08.2021
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!
Nişantaşı - 10.08.2021
POLİSİ TURİST SANAN TAKSİCİ TAKSİM'DEN ŞİŞLİ'YE 500 LİRA İSTEDİ
Zeki GÜNAL - İstanbul DHA- BEYOĞLU ve Eminönü'nde Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil ekipler, taksilere binerek kural ihlallerini tespit etti kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.
Nişantaşı - 02.08.2021
Son Dakika: Gaziantep elektrik kesintisi! 2 Ağustos Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?