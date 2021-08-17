NİŞANTAŞI HABERLERİ

Nişantaşı - 10.08.2021

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA- BEYOĞLU ve Eminönü'nde Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil ekipler, taksilere binerek kural ihlallerini tespit etti kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.