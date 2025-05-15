Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi
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Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay, uzun süren sessizliğini Nişantaşı'nda bozdu. Eğitimine odaklandığını söyleyen genç Gencebay, sinema ve televizyon eğitimi aldığını belirterek oyunculuğa açık kapı bıraktı.

Türk müziğinin efsanevi ismi Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini Nişantaşı'nda bozdu. Alışveriş yaparken görüntülenen Gencebay, hem fiziksel değişimiyle dikkat çekti hem de eğitim hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DERSLERİME ODAKLANDIM

Gazetecilerin sorularını kırmadan yanıtlayan Gencebay, yaşamının merkezinde eğitim olduğunu belirtti. Medyada görünmeyi tercih etmediğini vurgulayan genç Gencebay, "Çok göz önünde olmayı seven biri değilim. Şu anda sadece okulum ve derslerimle ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

Dış görünüşüyle genç oyuncuları andıran Gencebay'a "Oyunculuğa sıcak bakıyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Gülümseyerek yanıt veren Gencebay, halihazırda sinema ve televizyon üzerine eğitim aldığını belirtti. Bu açıklama, sanat dünyasına adım atabileceğine dair sinyaller olarak yorumlandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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