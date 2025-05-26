Şişli'de Boş Binada Yangın Çıktı

Şişli'de Boş Binada Yangın Çıktı
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Şişli'de Boş Binada Yangın Çıktı
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Şişli Nişantaşı'nda bulunan boş bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını hızlıca kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Şişli'de 5 katlı boş binada yangın

İSTANBUL - Şişli Nişantaşı'nda bulunan boş olduğu belirlenen 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı boş binanın çatı katında saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - 3.Sayfa
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