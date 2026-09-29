Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi 112 yıldır eğitim mirasını sürdürüyor

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HAMDİ DİNDİREK/GÖKÇE KARAKÖSE - İstanbul'un eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, 1914 yılında "Nişantaşı Erkek Sultanisi" olarak başlayan eğitim serüvenini, aradan geçen 112 yıla rağmen aynı köklü mirasla sürdürüyor.

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nin temelleri, 1914 yılında "Nişantaşı Erkek Sultanisi" adıyla atıldı.

Kentin eğitim hayatının önemli merkezlerindeki okul, farklı dönemlerin eğitim anlayışına göre dönüşerek faaliyetlerini sürdürdü.

Okul, eğitim hayatının ilk yıllarında önce Fehmi Paşa Konağı'na, daha sonra ise Valide Sultan Sarayı'na taşındı. Bu tarihi yapılarda öğrencilerine eğitim veren okul ilerleyen yıllarda kendi binasına kavuştu.

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, 1939-1940 eğitim ve öğretim yılında bugün de eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü Maçka Caddesi'ndeki binasına taşındı.

Yeni binasıyla eğitim hayatına devam eden okul, sonraki yıllarda farklı eğitim kademelerinde hizmet verdi. Bir dönem "Nişantaşı Erkek Ortaokulu" adıyla faaliyet gösteren kurum, yoğun talepler doğrultusunda "Nişantaşı Kız Lisesi" olarak yeniden düzenlendi.

Okul, eğitim yapısındaki dönüşümlerle de İstanbul'un değişen eğitim hayatına uyum sağladı.

Bir asrı aşan eğitim yolculuğu

Tarihi geçmişiyle İstanbul'un köklü eğitim kurumları arasında yer alan okulun binası, 1994-1995'te Rüştü Akın Vakfı tarafından restore edildi.

Restorasyon çalışmasıyla okul binasının eğitim faaliyetlerine uygun şekilde yenilenmesi sağlanırken, kurumun tarihi kimliğinin korunmasına da katkıda bulunuldu.

Okulun adı, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında "Nişantaşı Nuri Akın Lisesi" olarak değiştirildi.

2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Anadolu lisesine dönüştürülen okul, "Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi" adını aldı.

Bir asrı aşan tarihi boyunca farklı kuşaklardan öğrencileri mezun eden okul, bugün de kentin eğitim mirasının önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.

"Her gün gelmekten mutlu olduğumuz bir okul"

Okulun müdürü Yüksel Köşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının 1914'te "Nişantaşı Erkek Sultanisi" olarak eğitim öğretime başlayan köklü bir okul olduğunu söyledi.

Köşker, 1919'da okulun Fehmi Paşa Konağı'na taşındığını, daha sonra 1936'da şu an eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini binanın yapımına başlandığını, 1939'da öğrencilerin bu binaya tekrar taşındıklarını belirtti.

Kurumun bir süre Nişantaşı Erkek Ortaokulu olarak faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Köşker, 1956'da ise burasının Nişantaşı Kız Lisesi ismini aldığını dile getirdi.

Rüştü Akın Vakfı tarafından 1999'da okulun arkasındaki binada da bazı çalışmaların yapıldığını ifade eden Köşker, "Onların da desteğiyle ismini alarak, Nişantaşı Nuri Akın Lisesi oluyor. Okulumuz, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi olarak faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

Okulda yaklaşık 610 öğrenci ve 40 öğretmenin bulunduğunu aktaran Köşker, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl öğrenci sayımız biraz artacak. Burası İstanbul'da hem Almanca hem İngilizce hazırlığı olan sayılı okullardan birisi. Aslında iki okul olarak burayı düşünebiliriz. Bu sene 5 yıl olmadığı için mezun vermiyoruz. Öğrencilerimiz 11. sınıfta. Önümüzdeki yıl da öğrenci sayısı 700'ü bulacak. Öğrencilerimiz daha ziyade mühendislik, tıp ve benzeri bölümlere tercih ediyorlar. Ben böyle hep farklı okullarda görev yaptım. Tabii dokusu dolayısıyla girdiğin zaman sanki o tarihi yaşıyorsunuz. Nişantaşı da gerçekten çok iyi bir bölge. Her gün gelmekten mutlu olduğumuz bir okul."

Kaynak: AA