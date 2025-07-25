Şişli'de Okulda Yangın Paniği: Öğrenciler Tahliye Edildi

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Şişli'deki Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yaz okulu için binada bulunan öğrenciler hızlıca tahliye edildi.

Şişli'de bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maçka Caddesi'ndeki 5 katlı Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nin 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaz okulu nedeniyle binada bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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