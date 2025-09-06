Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan yüzük şov

2018 yılında Beykoz Çubuklu'daki evinde Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan, bugün mutlu bir aile tablosu sergiliyor. İki çocuk sahibi olan ikiliden Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aslıhan Doğan Turan'ın parmağındaki 5 karatlık pırlanta yüzük dikkatleri üzerine çekti. Yüzüğün değerinin yaklaşık 3,4 milyon TL olduğu iddia edildi.

Ünlü futbolcu Arda Turan, 2018'de Çubuklu'daki evinde 2,5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlenmişti. Çiftin, aynı yıl ekim ayında ilk oğulları Hamza Arda, 2020'nin haziran ayında ise ikinci oğulları Asil Aslan dünyaya gelmişti. Şimdilerde Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü üstlenen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, gözlerden uzak ama mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sosyal medyada sık sık paylaşılan aile kareleri de büyük ilgi görüyor.

GÖZ KAMAŞTIRAN YÜZÜK

Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şıklığıyla her zaman dikkat çeken Turan'ın parmağındaki iri pırlanta yüzük gözlerden kaçmadı. İddialara göre, yaklaşık 5 karat ağırlığındaki pırlantanın değerinin 3,4 milyon TL olduğu belirtiliyor.