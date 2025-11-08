Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can, Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle onlarca aynı projede yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 80 yaşındaki oyuncu, doktor muayenesine gittiğini belirterek KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) teşhisi aldığını açıkladı.

"NEFES ALMA SORUNUM VAR"

Usta sanatçı, hastalığının nedenini uzun yıllar süren sigara alışkanlığına bağladı, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım bir baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

"YEŞİLÇAM BİRBİRİNİ SEVER"

Hürriyet'in haberine göre, Yeşilçam dönemine damga vuran isimlerden olan Güney, eski dostlarıyla ilişkilerinin hâlâ sürdüğünü söyledi, "Karşılaştığımız zaman bıraktığımız yerden başlıyoruz. Nebahat Çehre ve Hülya Avşar'la hâlâ görüşüyoruz. Azaldık ama Yeşilçam birbirini sever. Ne kıskançlık ne de saygısızlık olur, o yüzden efsanedir. Kimseyle küslüğüm yok."