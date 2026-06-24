25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ali Poyrazoğlu, uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. Fit görünümüyle dikkat çeken sanatçı, spor ve sağlıklı beslenme sayesinde 25 kilo verdiğini açıkladı.

Son dönemde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Poyrazoğlu, yaşadığı değişimin herhangi bir estetik müdahale ya da farklı bir yöntemle değil, yaşam tarzındaki değişikliklerle gerçekleştiğini ifade etti.

YENİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncunun yıllardır alışılan görüntüsünden daha zayıf görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Poyrazoğlu'nun yeni görüntüsü hakkında bazı takipçileri çeşitli değerlendirmelerde bulunurken, sanatçının verdiği kilolar konuşulmaya devam etti.

TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSİMLERİNDEN

Kurucusu olduğu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile uzun yıllar boyunca kapalı gişe oyunlara imza atan sanatçı, Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla tanınıyor. Oyunculuğun yanı sıra sahne çalışmalarıyla da adından söz ettiren Poyrazoğlu, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

Kaynak: Haberler.com