Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında, sevgilisi var mı?

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Oyuncu Feyza Civelek, 21 Ekim 2026'da İstanbul'un Nişantaşı semtinde lüks otomobiliyle görüntülendi. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak tanınan Civelek, aşk hayatı sorulunca "Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum" dedi.

FEYZA CİVELEK SEVGİLİSİ VAR MI?

Feyza Civelek, kendisini hak eden biriyle olmak istediğini ama aradığı kişiyi henüz bulmadığını söyledi. Aşkın kısmet işi olduğunu, şu sıralar önceliğinin kariyeri olduğunu anlattı.

Otomobili sorulduğunda nazar değmesin diye fazla konuşmak istemedi. Hız yapmadığını, arabayı dikkatli kullandığını söyledi. Bir süredir ailesi ve arkadaşlarıyla yurt dışında ve memleketinde tatildeydi; "detoks" yapıp döndüğünü, tatilin güzel geçtiğini anlattı.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, çocuk yaşta oyunculuğa başlayan bir dizi oyuncusu. İlk rolünü 2006'da Acemi Cadı dizisinde aldı. İstanbul Beykent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Geniş kitleler onu en çok Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay rolüyle tanıdı. 2026 yılbaşında TV8'deki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu ve "Kızılcıklar Oldu mu" türküsünü söyledi. Hazırlık için birkaç gün şan dersi aldı.

FEYZA CİVELEK KAÇ YAŞINDA?

Feyza Civelek 1995 doğumlu, 31 yaşında. Yani ekrandaki ilk dizisinin üzerinden 20 yıl geçti.

FEYZA CİVELEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Feyza Civelek'in ilk dizisi Acemi Cadı oldu. Kavak Yelleri'nde Nazlıcan'ı, 2011'de başlayan Adını Feriha Koydum'da Lara'yı oynadı. Sonra sırasıyla Güllerin Savaşı (2014), Bir Umut Yeter (2018) ve Sol Yanım (2020) geldi.

2022'de başlayan Kızılcık Şerbeti'nde ilk bölümden itibaren Nilay'ı canlandırdı. Gold Film'in yaptığı dizinin yeni sezonunda yer almıyor; ayrılığı ağustos ayında duyuruldu.

FEYZA CİVELEK'İN ANNESİ KİM?

Feyza Civelek'in annesi senarist Melis Civelek. Melis Civelek senaristliğe 2011'de Adını Feriha Koydum ile başladı, sonra Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Bir Umut Yeter ve Yasak Elma'yı yazdı. Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu da o yazıyor; kızının yıllarca oynadığı Nilay karakteri de bu senaryodan çıktı.