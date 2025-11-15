Sonay Gökhan: Erkekler eş için hesaplıyor, sevgili için sınır tanımıyor

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programda, ünlü diş hekimi Sonay Öztan Gökhan, Nişantaşı ve Güngören arasındaki hasta profili farklarını, mesleki duruşunu ve hekimliğinde karşılaştığı en çarpıcı durumları anlattı. Gökhan, "Sevgilisine gelen erkek hastalar hiç hesap yapmıyor, eşine gelince her kalemde pazarlık başlıyor" sözleriyle dikkat çekti.

Sonay Öztan Gökhan, yıllardır hizmet verdiği Güngören kliniğinin ardından Nişantaşı'na geçme motivasyonunu şöyle anlattı, "Ben o kitleyi de görmek istiyorum dedim. Güngören'e yeniliği getirebiliyorsam, Nişantaşı'nda da yapabilirim. hastanenin karşısında 1+1 küçük bir yer tuttum. Tanıttım, davet verdim. Bir yıl içinde çok iyi iş yapmaya başladım." Gökhan, semt farkının yaklaşımını değiştirmediğini özellikle vurguladı, "Ben Sonay olmaktan vazgeçmedim. Oranın insanı daha farklı diye farklı davranmadım. Güngören'de nasılsam, Nişantaşı'nda da öyleyim."

"HER SEMTTE İNSANIN HAYATINA DOKUNUYORUM"

Nişantaşı'na geçtikten sonra bile hastalarıyla kurduğu samimiyetten ödün vermediğini söyleyen Gökhan, bir gün yaşadığı olayı şöyle aktardı, "Merdivenden çıkarken bir kadın gördüm. Ayrılık yaşamış, hüngür hüngür ağlıyordu. Tanımıyordum ama yukarı çıkardım, kahve içtik. Tedavisini yaptım, hayatı değişti. Bu bana iyi geliyor." Ancak bazı noktalarda sınırı korumanın zor olabildiğini de ekledi, "Bazen fazla özele giriyorum, kendimi yıpratıyorum. Bir hastanın hem eşini hem sevgilisini aynı dönemde getirdiğine bile şahit oluyorum."

"BİR HASTANIN HEM EŞİ HEM SEVGİLİSİ GELİYOR"

Nişantaşı'nda zaman zaman zorlayıcı özel durumlarla karşılaştığını söyleyen Gökhan, hekimlikte profesyonelliğin önemine dikkat çekti, "Aynı erkek hastanın hem eşini hem sevgilisini getirdiği durumlar oluyor. Kadınlık duygusu devreye giriyor, 'Söylesem mi?' diye düşündüğüm oluyor. Ama hemen kendime gelip 'Sen hekimsin' diyorum." Sonay Öztan Gökhan'ın en dikkat çeken çıkışlarından biri, erkek hastaların yaklaşımındaki keskin fark oldu: "Sevgilisine gelen erkekler hiç fiyat sormuyor. 'Ne kadarsa yapın' diyorlar. Eşine gelince her kalemi soruyor: 'İndirim olur mu? Daha uygun malzeme var mı?' Maalesef böyle bir gerçeklik var." Bu durumun toplumdaki ilişki dinamiklerini de yansıttığını söyleyen Gökhan, profesyonelliğinden ödün vermediğini vurguladı: "Kimin ne olduğu beni ilgilendirmez. Ben en iyi tedaviyi her hastaya aynı standartta yaparım."