Haberler

Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, tansiyon sorunu nedeniyle Nişantaşı'ndaki bir hastaneye başvurdu. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Tilbe, gün boyu kontrol altında olacağını söyledi. Tilbe'nin açıklaması hayranlarını korkuttu.

  • Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu ve koluna tansiyon ölçüm cihazı takıldı.
  • Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolarlık bağış yaptığını açıkladı.
  • Yıldız Tilbe geçen yıl tansiyon hastası olduğunu ve doktorunun mikrofon tutmasını yasakladığını belirtti.

Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı magazincilere yakalanan Yıldız Tilbe, tansiyonunun yükseldiğini belirterek hastanede yapılan kontroller sonrası koluna cihaz takıldığını ifade etti.

''KALBİME BAKTILAR''

Ünlü şarkıcı, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar" sözleriyle sağlık durumuna açıklık getirdi.

Kısa süreli endişeye neden olan açıklamanın ardından Tilbe'nin durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

''BENİM YAPTIĞIM DENİZDE DAMLA BİLE DEĞİL''

Öte yandan sanatçı, Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla ilgili de konuştu. Yardımın abartılmaması gerektiğini vurgulayan Tilbe, "Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin hem sağlık açıklaması hem de yardım sözleri magazin gündeminde dikkat çekti.

MEĞER DOKTORU MİKROFON TUTMAYI BİLE YASAKLAMIŞ

Geçen yıl Yıldız Tilbe, sahnede gizlediği hastalığını açıkladı. 59 yaşındaki şarkıcı, tansiyon hastası olduğunu söyledi. Tilbe, doktorunun bazı yasaklarına da değinerek yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Otobüste 'Savcıyım' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi

"Savcıyım" deyip yolcuları tehdit eden kadın için düğmeye basıldı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Siparişler gelmedi, iftar sofraları kurulamadı! Ramazanda Carrefour'a şikayet yağıyor

Siparişler gelmedi, iftar sofraları kurulamadı
Böyle maç görülmedi! Son düdük çaldı saha içi savaş alanına döndü

Böyle maç görülmedi! Son düdük çaldı saha içi savaş alanına döndü