Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay, saha dışındaki görüntüsüyle gündeme geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu, eşiyle birlikte Nişantaşı sokaklarında scooter kullanırken objektiflere takıldı.

DAKİKALARCA TERS YÖNDE GİTTİ

Ancak ikilinin hem tek bir scooter’a birlikte binmesi, hem ekipmanlarının yetersiz olması, hem de trafiği tehlikeye sokacak şekilde ters yönde ilerlemesi çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Kuralları açıkça ihlal eden ünlü futbolcunun bu duyarsız davranışı kısa sürede yayılarak eleştiri topladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde 3 maça çıkan ve 262 dakika süre alan Kerem Demirbay, gol ya da asist katkısında bulunamadı.