Levent Uysal: Gençlerimizin geleceğine ve Türkiye’nin bilim gücüne yatırım yapıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma alanındaki gelişmelerini değerlendirdi.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ ESAS ALIYORUZ”

Uysal, üniversitenin 50 bine yakın aktif öğrencisi, 1.000'in üzerinde öğretim elemanı ve 300 idari personeliyle yükseköğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Kuruluşundan bu yana eğitime yapılan yatırımların akademik başarıya, bilimsel üretime ve gençlerin gelişimine dönüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Uysal, “Bir üniversitenin en büyük sorumluluğu, öğrencilerine iyi bir mesleki eğitim sunarken onların düşünme, sorgulama ve üretme becerilerini de geliştirmektir. Biz de attığımız her adımda gençlerimizin geleceğini esas alıyoruz. Öğrencilerimizin hangi alanda eğitim alırsa alsın dünyadaki gelişmeleri takip edebilmesini, kendi yeteneklerini keşfetmesini ve mezun olduğunda sorumluluk üstlenebilecek donanıma sahip olmasını istiyoruz. Eğitim ortamımızı bu anlayışla geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

ULUSLARARASI SIRALAMADA İLK 1.000

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin Times Higher Education’ın uluslararası sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer aldığını hatırlatan Uysal, bu sonucun arkasında akademik kadronun emeği ve uzun vadeli çalışmalar bulunduğunu vurguladı.

Uysal, “Uluslararası sıralamalar, üniversitelerin çalışmalarının dünya ölçeğinde görünür olmasını sağlıyor. Üniversitemizin bu sıralamalarda yer edinmesini, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz adına kıymetli buluyoruz. Ancak her başarı bize yeni bir sorumluluk da yüklüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim kalitemizi geliştirmek, araştırmalarımızın etkisini artırmak ve uluslararası akademik ilişkilerimizi derinleştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

77 PROJEYE 142 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Üniversitenin 2026-2027 akademik yılındaki araştırma faaliyetleri hakkında da bilgi veren Uysal, 45 milyon lirası dış kaynaklı, 97 milyon lirası iç kaynaklı olmak üzere toplam 142 milyon lira bütçeli 77 projenin yürütüldüğünü açıkladı. Uysal’ın verdiği bilgiye göre, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yıllık makale sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Uysal, “Araştırma yapmak; zaman, emek, altyapı ve süreklilik gerektiriyor. Vakıf olarak akademisyenlerimizin çalışmalarını geliştirebilecekleri imkânları güçlendirmeye önem veriyoruz. Projelere ayrılan kaynakları, yeni bilgilerin üretilmesine ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulunmasına yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Yayınlarımızın uluslararası indekslerde giderek daha fazla karşılık bulması da bu çalışmaların akademik dünyaya ulaşması açısından önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMAYA KATAN YENİ MODEL

Uysal, Harvard Medical School ve Mass General Brigham iş birliğiyle şekillenen Öğrenci Araştırma Ekosistemi’nin üniversitenin öncelikli adımlarından biri olduğunu belirtti. Bilimsel araştırmayla erken yaşta tanışmanın öğrencilerin eğitim hayatını zenginleştireceğini söyleyen Uysal, şöyle konuştu:

“İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Harvard Medical School ve Mass General Brigham’da çalışmalarını sürdüren bilim insanlarıyla birlikte, öğrencileri daha üniversite yıllarında gerçek araştırma süreçlerinin içine alan yeni bir akademik ekosistem oluşturuyor. Kampüste başlayan araştırma; bilimsel mentorluk, uluslararası araştırma deneyimi, yayın, kongre ve yeni projelerle gelişen sürdürülebilir bir modele dönüşecek.”

TEKNOFEST’TE 10'DAN FAZLA PROJE

Üniversitenin TEKNOFEST 2026'ya 10'un üzerinde projeyle katıldığını hatırlatan Uysal, öğrencilerin fikirlerini uygulamaya taşıyabilecekleri ortamların önemini vurguladı. Uysal, “Bir proje üzerinde çalışmak, gençlerimize ekip olmayı, görev paylaşmayı, karşılaştıkları güçlükleri aşmayı ve başladıkları işi sonuçlandırmayı öğretiyor. Öğrencilerimizin projelerini sergilemesi, çalışmalarını anlatması ve farklı ekiplerle deneyim paylaşması da gelişimlerine katkı sağlıyor” diye konuştu.

“EĞİTİME VE ARAŞTIRMAYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Rektör Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu’nun uluslararası akademik faaliyetlere verdiği önemin ve bu alandaki çalışmalarının üniversitenin gelişimine katkı sunduğunu belirten Uysal, elde edilen sonuçların ortak bir emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Uysal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Rektörümüze, akademik ve idari kadromuza, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Nişantaşı Eğitim Vakfı olarak üniversitemizin gelişimine destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimize duyduğumuz güveni, onların eğitimine sunduğumuz imkânlarla göstermek istiyoruz. En büyük arzumuz; mezunlarımızın başarıyla görev üstlenmesi, araştırmacılarımızın yeni buluşlara imza atması ve burada üretilen bilginin ülkemizin geleceğine katkı sağlamasıdır.”

Kaynak: Haberler.com