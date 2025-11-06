Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak, son dönemdeki aşırı zayıf haliyle hayranlarını endişelendirdi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Ortak, hem hayranlarının hem de basının ilgisini çekti. 48 kiloya kadar düştüğünü açıklayan sanatçı, bu durumdan memnun olmadığını dile getirmişti.

"YEMEK YEMEYE FIRSATIM OLMUYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortak, "Bu kadar zayıf olmak sağlıklı değil, kimseye tavsiye etmem. Bu durumdan ben de memnun değilim" sözleriyle dikkat çekti. Yoğun iş temposu nedeniyle beslenme düzeninin bozulduğunu anlatan Züleyha Ortak, "Çalışma dönemlerinde yemek yemeye fırsat bulamıyorum. Yemek yemediğimde bir haftada 50 kilonun altına düşüyorum. Şu anda 48 kiloyum ama ideal kilom 52-53 civarı. Tekrar o kilolara dönmeye çalışıyorum, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı, önceki gün yaptığı bu açıklamaların ardından son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ortak'ın zayıflığı takipçilerini şaşırtırken, birçok hayranı "Lütfen kendine dikkat et" yorumlarında bulundu.