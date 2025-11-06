Haberler

Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde 48 kiloya düştüğünü açıklayan ünlü şarkıcı Züleyha Ortak, bu kez son halini paylaştı. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Ortak, hayranlarını endişelendirdi.

  • Züleyha Ortak'ın kilosu 48'e düştü.
  • Züleyha Ortak'ın ideal kilosu 52-53 arası.
  • Züleyha Ortak, yoğun iş temposu nedeniyle yemek yiyemediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak, son dönemdeki aşırı zayıf haliyle hayranlarını endişelendirdi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Ortak, hem hayranlarının hem de basının ilgisini çekti. 48 kiloya kadar düştüğünü açıklayan sanatçı, bu durumdan memnun olmadığını dile getirmişti.

"YEMEK YEMEYE FIRSATIM OLMUYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortak, "Bu kadar zayıf olmak sağlıklı değil, kimseye tavsiye etmem. Bu durumdan ben de memnun değilim" sözleriyle dikkat çekti. Yoğun iş temposu nedeniyle beslenme düzeninin bozulduğunu anlatan Züleyha Ortak, "Çalışma dönemlerinde yemek yemeye fırsat bulamıyorum. Yemek yemediğimde bir haftada 50 kilonun altına düşüyorum. Şu anda 48 kiloyum ama ideal kilom 52-53 civarı. Tekrar o kilolara dönmeye çalışıyorum, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı, önceki gün yaptığı bu açıklamaların ardından son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ortak'ın zayıflığı takipçilerini şaşırtırken, birçok hayranı "Lütfen kendine dikkat et" yorumlarında bulundu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıLeman A.:

lafının ismini bile ilk defa duyuyoruz ne kadar güzel reklamını yapıyorsunuz

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Yine benim cahilliğim herhalde ilk defa böyle birinin varlığından haberdar oldum editör ünlü sanatçı demiş inceden kafa mı yapıyor acaba

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMHSN SRC :

Baktım baktım ama çıkaramadım.Ünlü ünsüz harflar gibi bir ünlümü?

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 327.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Haber değeri sıfır sıfır sıfır

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
