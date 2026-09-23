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Soruşturma odağındaki Tera Yatırım'ın Nişantaşı otoparkında park 350 TL'den başlıyor

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Soruşturma odağındaki Tera Yatırım'ın Nişantaşı otoparkında park 350 TL'den başlıyor
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Soruşturmayla gündeme gelen Tera Yatırım Holding'in Nişantaşı'ndaki 6 katlı otoparkı hizmet vermeye devam ediyor; içeride park yeri bulmakta bile sıkıntı yaşanıyor. Otoparkta 1 saatlik park ücreti 350 TL'den başlarken, 24 saatlik kullanım bin TL, aylık abonman ise 20 bin TL.

Soruşturmayla gündeme gelen Tera Yatırım Holding'in Nişantaşı'ndaki otoparkı görüntülendi. Hizmet vermeye devam eden 6 katlı otoparkta park yeri bulmakta dahi sıkıntı yaşandığı görüldü.

Milyarlık fon kriziyle gündeme gelen Tera Yatırım Holding'in Nişantaşı'ndaki otoparkı görüntülendi. Nişantaşı'nın göbeğinde yer alan 6 katlı otoparkın hizmet vermeye devam ettiği ve içeride park yeri bulmakta bile sıkıntı yaşandığı görüldü. Bölgenin en işlek alışveriş merkezlerinden birinin hemen arka sokağında yer alan dev yapı, Tera Yatırım Holding'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 2 milyar liralık satın almayla gündeme gelmişti. Çekilen görüntülerde, otoparkın dış cephesinde yer alan Tera Yatırım Holding'e ait marka afişleri de dikkat çekti.

İstanbul'un en lüks semtindeki dev mülkün geleceği merak konusu

Şehrin en yoğun ve değerli noktalarından birinde bulunan çok katlı otopark binası, gün içinde hareketliliğini korurken, holding yöneticileri ve şirketlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan tedbir kararlarının ardından gözler bu devasa mülkün geleceğine çevrildi. Soruşturma kapsamında hukuki süreç devam ederken, Nişantaşı'nın merkezindeki stratejik yapının çalışır vaziyette olduğu ve içeride boş araç park yeri bulmakta dahi sıkıntı yaşandığı görüldü.

Fiyat tarifesi görüntülendi

Otoparkın güncel tarifesine yansıyan rakamlar da dikkat çekti. Tesiste araç park ücreti 1 saat için 350 TL'den başlarken, 2 saatlik kullanım 450 TL, 3 saat 550 TL, 4 saat 700 TL, 6 saat 800 TL, 8 saat 900 TL, 12 saat 950 TL ve 24 saatlik kullanım bedelinin bin TL olduğu görüldü. Tesisin aylık abonman ücretinin ise 20 bin TL olduğu kendi sitesinde yer alan fiyat tarifesinde dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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