Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, yüksek tansiyon şikayetiyle Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye başvurdu. Sanatçının ani sağlık sorunları, hayranları ve medyada geniş yankı uyandırdı. Gün boyu hastanede çeşitli tetkiklerden geçen Yıldız Tilbe'nin durumu merak konusu oldu. Peki, Yıldız Tilbe neden hastaneye kaldırıldı? Yıldız Tilbe'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

YILDIZ TİLBE NEDEN HASTANEYE KA L DIRILDI?

Hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından, sanatçının tansiyonunun sürekli takip altına alındığı ve kalp kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Bu adımlar, sanatçının sağlık durumunun yakından izlenmesini sağladı.

YILDIZ TİLBE'NİN HASTALIĞI NE?

Yıldız Tilbe'nin hastaneye başvurmasının nedeni, yüksek tansiyon şikayetiydi. Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan sanatçı, tansiyonunun yükseldiğini ve gün boyu ölçüm yapılan bir cihazın koluna takıldığını ifade etti:

"Tansiyonumu düşürmeye çalışıyoruz. Tansiyonum yükseliyor. Koluma gün boyu ölçüm yapan bir cihaz taktılar. Sonuçlara göre değerlendirme yapılacak. Kalbime de baktılar."

Bu açıklamalara göre, sanatçının şikayeti yalnızca tansiyon ile sınırlı olmayıp, kalp kontrollerinin de yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Gün boyu yapılan ölçümler, hem tansiyon seviyesinin hem de kalp sağlığının takip edilmesine olanak sağladı.

YILDIZ TİLBE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçının sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar, hayranlarını bir nebze olsun rahatlatacak nitelikte. Yıldız Tilbe, kontroller sırasında gerekli tüm işlemlerin yapıldığını ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından daha net bilgi verileceğini belirtti.

Hastanede geçirilen süreçte, tansiyon cihazı aracılığıyla gün boyu ölçümler alınırken, kalp kontrolleri de yapıldı. Bu detaylı takip, sanatçının mevcut sağlık durumunun doğru şekilde belirlenmesini sağlıyor.