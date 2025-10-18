Haberler

TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi
Güncelleme:
Bir dönemin efsane TRT spikeri ve tiyatro sanatçısı Korhan Abay, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda otobüs beklerken görüntülendi. Mütevazı yaşamıyla dikkat çeken Abay, "Emekli olduk ama hâlâ üretmeye devam ediyoruz." dedi. Günlerini köpekleriyle geçirdiğini anlatan usta sanatçı, "Tiyatroyu özledim, belki yeniden sahneye dönerim." sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Bir döneme damgasını vuran TRT spikeri, tiyatrocu ve sunucu Korhan Abay, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda otobüs beklerken görüntülenen Abay, eski günlerden samimi bir şekilde bahsetti.

TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

TV8 kameralarına yansıyan usta isim "Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren sanatçı, "İyiyim vallahi, fena değil. Uğraşıyoruz işte. Emekli olduk, ama hâlâ aktifiz. Kendi yarattığımız kurumsal yarışmalar yapıyoruz. Bilgi yarışmaları, futbol maçları, gibi oyunlar düzenliyoruz. Oldukça yoğunum aslında." dedi.

"KÖPEKLERİMLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

Emeklilik günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Abay, "Evde köpeklerimiz var, onlarla ilgileniyorum. Onlar benim dostlarım." diyerek sade yaşam tarzını anlattı.

"ŞİMDİ FAZLA TANIMIYORLAR"

Yıllarca ekranlarda izlenen Abay, "Eskiden herkes tanıyordu, şimdi o kadar fazla tanımıyorlar. Bu sayede rahat rahat gezebiliyorum." diyerek mütevazı tavrını korudu.

Tiyatroya olan ilgisinin sürdüğünü dile getiren Korhan Abay, "Bir iki teklif geldi, biri Sabahattin Ali'nin oyunuydu. Geçen gün Ali Poyrazoğlu da aradı, belki yeniden tiyatro yaparız. Özledim sahneleri." diyerek sahneye dönme sinyali verdi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
