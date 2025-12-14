Haberler

FMV Işık Okulları'nın 140. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları, kuruluşunun 140. yıl dönümünde özel etkinliklerle bir araya geldi. Nişantaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen programda mezun, öğrenci, eğitimci ve veliler bir araya gelirken, FMV Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel, okulun Cumhuriyet'in aydınlanma yolculuğundaki rolünü vurguladı. Ayrıca 'Feyziye'den Işık'a-140 Yıl ve Ötesi' sergisi, eğitim tarihini ve dönüşümünü gösteren materyallerle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

FMV Işık Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, ana etkinliğin FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildiği programda okulun mezun, öğrenci, eğitimci ve velileri bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel, FMV Işık Okulları'nın Cumhuriyet'in aydınlanma yolculuğundaki rolünü vurgulayarak, "Feyziye Mektepleri Vakfı olarak 140 yıldır değişmeyen bir sorumluluğu taşıyoruz, önce iyi insan yetiştirmek. Cumhuriyet'in fikri temellerini yarınlara taşıma görevimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Süel, ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda öğrencilerin okulu başarıyla temsil ettiğini, yürütülen çalışmalarla geleceğin bireylerini yetiştirmeye odaklandıklarını kaydetti.

"Feyziye'den Işık'a-140 Yıl ve Ötesi" sergisi açıldı

Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy, Ispartakule ve Florya yerleşkelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlanan 140. yıl kapsamında Selanik'te 1885 yılında başlayan ve cumhuriyet dönemiyle şekillenen eğitim yolculuğu "Feyziye'den Işık'a-140 Yıl ve Ötesi" sergisiyle Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan okul sıraları, ders araç gereçleri ve eğitim materyalleri ile bugünün sınıf donanımlarının birlikte gösterildiği sergi, eğitim anlayışındaki dönüşümü gözler önüne serdi.

Öğrenci defterleri, karneler, sınıf fotoğrafları, öğretmen ve öğrenci portreleri ile dijital eğitim araçlarının yer aldığı sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Program kapsamında ayrıca "Önce İyi İnsan" FMV Özel Ödülleri, "140. Yılda Işıklı Olmak" temasıyla gerçekleştirilen "Işıklı Kardeşim Mektubun Var" mektup yarışması ödülleri ve çeşitli özel ödüller sahiplerine takdim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
