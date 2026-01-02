Dr. Oğuzhan Akgül'den Nişantaşı'nda sanat ve iş dünyasını buluşturan yılbaşı daveti

Medikal estetik alanındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Dr. Oğuzhan Akgül, Nişantaşı'nda bulunan kliniğinde düzenlediği yılbaşı davetiyle konuklarını ağırladı. Samimi atmosferi, şık dekorasyonu ve yılbaşı ruhunu yansıtan detaylarıyla dikkat çeken organizasyon, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Davet boyunca keyifli sohbetler ve renkli anlar yaşanırken, gece davetlilerden tam not aldı.

NİŞANTAŞI'NDA ŞIK VE SAMİMİ BİR YILBAŞI BULUŞMASI

Dr. Oğuzhan Akgül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen davete, meslektaşları, yakın dostları ve farklı sektörlerden birçok davetli katıldı. Yılbaşı konseptiyle özenle hazırlanan organizasyonda, sıcak ve samimi bir ortam hâkimdi. Konuklar, yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu yaşarken, davet boyunca yapılan sohbetler gecenin enerjisini yükseltti.

Dr. Akgül'ün misafirleriyle yakından ilgilendiği davet, yalnızca bir yılbaşı kutlaması olmanın ötesinde, güçlü sosyal bağların ve dostlukların pekiştiği özel bir buluşmaya dönüştü.

SANAT VE SOSYAL YAŞAMDAN ÜNLÜ İSİMLER DAVETTE BULUŞTU

Gecenin dikkat çeken konukları arasında Türk sinemasının usta isimlerinden Serpil Çakmaklı, başarılı oyuncu Burçin Bildik ve oyuncu Zeliha Çal da yer aldı. Sanat dünyasından isimlerin katılımı, davete ayrı bir renk katarken, konuklar yeni yıl dileklerini paylaştı.

Sağlık, yenilenme ve güzellik temalarının ön planda olduğu organizasyon, Dr. Oğuzhan Akgül'ün mesleki vizyonunu ve sosyal hayattaki güçlü ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Davet, yeni yıla pozitif bir başlangıç yapmak isteyen konuklar için unutulmaz bir gece olarak hafızalarda yer etti.