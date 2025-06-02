Kadınların Mücadelesine Işık Tutan 'Türkiye Yüzyılı Kadınları' Sergisi Nişantaşı'nda

Kadınların Mücadelesine Işık Tutan 'Türkiye Yüzyılı Kadınları' Sergisi Nişantaşı'nda
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Nişantaşı'ndaki Selahattin Kara Art Studio'da açılan 'Türkiye Yüzyılı Kadınları' Mikrosanat Resim Sergisi, cumhuriyetin 102. yılında kadının toplumsal ve tarihsel mücadelesine dikkat çekiyor. Sergi, 5 Haziran'a kadar açık kalacak ve elde edilen gelir Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'ne bağışlanacak.

"Türkiye Yüzyılı Kadınları" Mikro Sanat Resim Sergisi, Nişantaşı Selahattin Kara Art Studio'da sanatseverleri ağırlıyor.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran'a kadar açık olacak sergi, cumhuriyetin 102. yılında kadının toplumsal ve tarihsel mücadelesine ışık tutuyor.

Sanatçı Murat Uçar'ın koleksiyonundan eserlerin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'ne bağışlanacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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