Kadınların Mücadelesine Işık Tutan 'Türkiye Yüzyılı Kadınları' Sergisi Nişantaşı'nda

"Türkiye Yüzyılı Kadınları" Mikro Sanat Resim Sergisi, Nişantaşı Selahattin Kara Art Studio'da sanatseverleri ağırlıyor.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran'a kadar açık olacak sergi, cumhuriyetin 102. yılında kadının toplumsal ve tarihsel mücadelesine ışık tutuyor.

Sanatçı Murat Uçar'ın koleksiyonundan eserlerin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'ne bağışlanacak.