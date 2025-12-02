RS Sanat Alanı'nın yeni sergisi "İyileştiğim Yer" açıldı

RS Sanat Alanı'nın yeni karma sergisi "İyileştiğim Yer", Nişantaşı Koru'da sanatseverlerle buluştu.

RS Sanat Alanı'ndan yapılan açıklamaya göre, sergide Ahmet Duru, Asaf Erdemli, Bedran Tekin, Ceylan Dökmen, Emrah Yücel, Gönül Nuhoğlu, Haşime Altaylı, İrfan Erdal ve İsmet Doğan'ın eserleri yer alıyor.

Modern bireyin var olma, iyi olma ve iyileşme haline odaklanan sergideki eserler, kişinin etrafında olup bitenlere karşı vicdanını ve aklını nasıl çalıştırdığına dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RS Sanat Alanı Kurucusu Filiz Yılmaz sergiye dair, "İyileştiğim Yer, sanatçıların üretim sırasında yarattıkları o kırılgan ama güçlü iyileşme alanını izleyiciye açan seçkin bir durak bizim için. Uzun süren hazırlıkların ardından şekillenen bu sergi, iyileşme ihtimalini hatırlatarak izleyiciyi kendi iç yolculuğuna çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Küratörlüğünü Kıvanç Gökmen'in üstlendiği sergi, 14 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.