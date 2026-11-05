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İstanbul Şişli'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile hasar verdi

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İstanbul Şişli'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile hasar verdi Haber Videosunu İzle
İstanbul Şişli'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile hasar verdi
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İstanbul'un Şişli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Nişantaşı'da büyük bir ağaç sokağa devrildi. Park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil ağacın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı ve araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan yağmurun ardından büyük bir ağaç sokağa devrildi. Park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İki gündür etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Şişli Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta büyük bir ağaç sokağa devrildi. Saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araçların ağacın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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