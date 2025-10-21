Haberler

İstanbul'un Ünlü Restoranı Park Şamdan İcra Yoluyla Satışa Çıkarıldı

İstanbul'un en köklü restoranlarından biri olan Park Şamdan, icra yoluyla satışa çıkarıldı. 1981 yılında Nişantaşı'nda açılan ve uzun yıllar boyunca iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayan mekan için muhammen bedel 2,5 milyon lira olarak belirlendi.

İstanbul'un en köklü restoranlarından biri olan Park Şamdan, icra yoluyla satışa çıkarıldı. 1981 yılında Nişantaşı'nda açılan ve uzun yıllar boyunca iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayan ünlü mekan için muhammen bedel 2,5 milyon lira olarak belirlendi.

EFSANE MEKANIN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Park Şamdan, Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından 1981 yılında kuruldu. Kısa sürede İstanbul sosyetesinin gözde buluşma noktalarından biri haline gelen restoran, 1980'li ve 1990'lı yıllarda şehirde bir statü sembolü olarak görülüyordu. Dönemin ünlü iş insanları, sanatçılar ve cemiyet hayatının isimleri burada buluşuyordu.

Ancak 1990'ların sonunda Çapa kardeşlerin hisselerini Ersoy Çetin'e devretmesiyle birlikte işletmede yeni bir dönem başladı. Beklenen başarı yakalanamayınca müşteri ilgisi azaldı ve restoran yaklaşık 8 yıl önce kapılarını tamamen kapattı.

MARKA İCRADAN SATIŞTA

İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan 1981 Şekil Markası'nın satışına karar verildi. İlana göre, "Bir borçtan dolayı Park Şamdan markası satışa çıkarılmıştır. Marka, restoran ve yiyecek üzerine hizmet vermekte olup tanınmış marka olarak tescili bulunmamaktadır. Markanın kullanıldığı restoran 8 yıldır faal değildir, şirket son 5 yıldır kâr etmemiştir." ifadelerine yer verildi.

İHALE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Park Şamdan markasının satış ihalesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

  • Birinci ihale: 28 Ekim 2025 – 4 Kasım 2025
  • İkinci ihale: 27 Kasım 2025 – 4 Aralık 2025

Satış süreci esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yürütülecek.

