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Nişantaşı Üniversitesi'nde "sabit ücret" ve "kesintisiz burs" dönemi

Nişantaşı Üniversitesi'nde 'sabit ücret' ve 'kesintisiz burs' dönemi
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Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) Kurucusu Levent Uysal, 2026 YKS tercih döneminde ilan ettikleri "Sabit Ücret" ve "Kesintisiz Burs" modellerini duyurdu. Eğitim süresince ücret artışı riskini ortadan kaldırıp bursları güvence altına aldıklarını belirten Uysal, bu adımla hem öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklediklerini hem de aile bütçelerine önemli bir katkı sunduklarını ifade etti.

Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) Kurucusu Levent Uysal, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin 2026 YKS tercih döneminde hayata geçirdiği “Sabit Ücret” ve “Kesintisiz Burs” modellerini duyurdu. Uysal, bu uygulamalarla öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklerken aile bütçelerine de önemli bir güvence sunduklarını açıkladı.

EĞİTİM GİDERLERİ EN BAŞTAN PLANLANABİLECEK

Eğitimin yalnızca öğrencilerin değil, ailelerin de geleceğini doğrudan etkileyen uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayan Levent Uysal, sürdürülebilir eğitim hayatını son derece önemsediklerini belirtti. Uysal, yeni modele ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sabit ücret uygulamamız sayesinde kayıt sırasında belirlenen öğrenim ücreti normal eğitim süresi boyunca değişmeyecek. Böylece ailelerimiz, ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri ücret artışlarını düşünmeden eğitim giderlerini en başından planlayabilecek."

BURS KAYBETME KORKUSUNA SON

"Kesintisiz Burs" uygulamasının öğrenciler için kritik bir güvence sunduğuna değinen Uysal, ÖSYM ve tercih burslarının eğitim süresince devam edeceğini vurguladı. Öğrencilerin tamamen akademiye ve kişisel gelişimlerine odaklanmalarını istediklerini belirten Uysal, "Üniversiteye girişte kazanılan ÖSYM ve tercih burslarının normal eğitim süresince devam etmesini güvence altına alıyoruz. Öğrencilerimizin burslarını kaybetme endişesi yaşamadan derslerine, projelerine ve kişisel gelişimlerine odaklanmalarını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"EĞİTİME DESTEK, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIMDIR"

Sabit ücret ve kesintisiz burs modellerinin birlikte sunulmasının tercihlerde büyük bir avantaj sağladığına dikkat çeken Levent Uysal, Nişantaşı Eğitim Vakfı olarak ilk günden bu yana aynı vizyonla hareket ettiklerini kaydetti.

Uysal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Üniversiteyi kurduğumuz günden bu yana Nişantaşı Eğitim Vakfı olarak eğitime verilen desteğin, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin profesyonel iş hayatına ulaşmalarını kolaylaştıran, ailelerimizin yükünü hafifleten ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
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