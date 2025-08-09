Nişantaşı'nda Yol Tartışması Kavga Çıkardı

İstanbul Nişantaşı'nda trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü, araçtan aldığı sopayla kadının üzerine yürürken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şişli Nişantaşı semti Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü ile kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, 34 TK 0796 plakalı BMW marka aracın sürücüsü, araçtan aldığı sopayla kadının üzerine yürüdü. Dehşet anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kolumu sıktın"

Görüntülerde, tarafların tartıştığı, sürücünün sopayla kadına yöneldiği ve bağırdığı, çevredekilerin ise müdahale ettiği anlar yer aldı. Kadının "kolumu sıktın" diyerek tepki gösterdiği ve sinir krizi geçirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Kavga nedeniyle yolda trafik akışı bir süre durdu. Sürücünün aracına binip bölgeden ayrılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL