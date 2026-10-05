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Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

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Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi Haber Videosunu İzle
Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
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Bir dönem dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Hara’nın son görünümü görenleri şaşırttı.

Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Adriana Lima ile yaşadığı sürpriz aşkla uzun süre magazin manşetlerini süsleyen ve magazin basınının adım adım takip ettiği Metin Hara, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Hara’nın son hali dikkatlerden kaçmadı. Nişantaşı'nda kendi halinde yürürken objektiflere yansıyan ünlü yazarın değişimi, sosyal medyada ve Magazin kulislerinde "Nereden nereye" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Metin Hara böyle görüntülendi; 

Kaynak: Haberler.com
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2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Aya Gidiyoz Ayaaa... Kimsker Vatandaşı Harayı, Ayaaa gidiyoooz

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Adam normal yürüyor acayip bir durumu yokki abartmayın hasetler

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Fon parasıyla simit almak

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Haber YorumlarıErener:

fonlarda para kaybettiyse böyle olması normal

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