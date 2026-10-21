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Feyza Civelek, 9 milyonluk aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi

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Feyza Civelek, 9 milyonluk aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek, 9 milyon lira değerindeki lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Aracını kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı belirtilen oyuncu, "Nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum" dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinde projeye veda eden ve henüz yeni bir yapımla anlaşmayan Feyza Civelek, bu kez otomobiliyle gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, Nişantaşı'nda kırmızı renkli lüks aracıyla objektiflere yansıdı.

9 MİLYONLUK ARACIYLA TUR ATTI

Kameralara yakalanan Civelek, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki otomobili hakkında konuştu. Lüks araçlara ilgisi olduğunu belirten oyuncu, "Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum, dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK ALMIŞ

Öte yandan Feyza Civelek'in kırmızı otomobilini kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı öğrenildi. Aracın fiyatı dikkat çekerken oyuncunun aylık kazancı da merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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