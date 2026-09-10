Haberler

Bülent Tezcan'dan pazar ziyareti: 10 liralık maydanoz kredi kartıyla, havuç taneyle alınıyor

Bülent Tezcan'dan pazar ziyareti: 10 liralık maydanoz kredi kartıyla, havuç taneyle alınıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Konya Nişantaşı Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Tezcan, pazardaki tabloya ilişkin, "10 liralık maydanoz kredi kartıyla, havuç taneyle alınıyor" dedi.

(KONYA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Konya Nişantaşı Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Tezcan, pazardaki tabloya ilişkin, "10 liralık maydanoz kredi kartıyla, havuç taneyle alınıyor" dedi.

Pazarcı esnafının anlattıklarını aktaran Tezcan, yıllarca çalışmış bir emekli öğretmenin pazara gelerek yalnızca dört havuç aldığını belirtti.

Tezcan, "Pazarcı, 'Ben utanıyorum' diyor. Utanması gereken pazarcı da değil, dört havucu hesaplayarak alan emekli de değil" ifadelerini kullandı.

Tezcan, hayat pahalılığına ve alım gücündeki düşüşe tepki göstererek, "Milleti bu duruma düşürenler utansın" dedi.

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Adliye içerisinde taraflar birbirine girdi: Tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

Kadınlar bile saldırdı! Dehşet anları kamerada
İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi

Yakalanmasa ne yapacaktı? Elindekileri gören hemen polisi aradı

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım

İlk 11'deki kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım