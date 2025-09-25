Boşanmanın ardından gizemli kadın! Anıl Altan'ın panik anları kameraya yansıdı

2016'da nikâh masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan, yıllarca hem aşk dolu halleriyle hem de mutlu aile tablolarıyla konuşulan ünlü çiftlerin başında geliyordu. Ancak bu yıl onların hikâyesi de sürpriz bir şekilde son buldu. 27 Ağustos'ta resmi olarak boşanan ikili, böylece 9 yıllık evliliklerini noktalamış oldu. İkiz kızları Lina ve Alin'in velayetlerini birlikte paylaşan çift, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.

AYRILIĞIN İŞARETLERİ GEÇEN YIL GELMİŞTİ

Çiftin ilişkisi geçtiğimiz yıl çıkan boşanma söylentileriyle sarsılmıştı. Daha önce neredeyse her anlarını birlikte paylaşan Akil ve Altan'ın aynı karelerde nadiren görünmesi dikkat çekmişti. İddiaları uzun süre reddeden ikili hakkında "evlerini ayırdılar" haberleri çıkmaya başlamıştı. Sonunda Pelin Akil, sessizliğini bozarak, "Kızlarımız için bir arada olacağız ama karı koca olarak yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

PANİK HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Boşanmanın ardından ilk kez görüntülenen Anıl Altan, kızlarıyla birlikte Nişantaşı'nda dondurma yerken objektiflere takıldı. Yanındaki kadın arkadaşı sorulduğunda ise kısa süreli bir duraksama yaşadı. Kameraların karşısında panikleyen Altan, kaçamak cevaplar vermesiyle dikkat çekti. Sonrasında ise, "Çocukların bir arkadaşı, bizim de ailecek görüştüğümüz Merve Hanım" diyerek açıklama yaptı.