İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Cambridge Linguaskill Resmi Sınav Merkezi Oldu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, dünya genelinde geçerliliğe sahip İngilizce yeterlilik sınavlarından Cambridge Linguaskill'in resmi sınav merkezi yetkisini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile Cambridge English'in yetkili sınav merkezlerinden YDS Academy arasında yeni bir işbirliği gerçekleşti.

Bu kapsamda, YDS Academy Kurucusu Yücel Yılmaz ile Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal arasında protokol imzalandı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen imza törenine, YDS Academy Kadıköy Müdürü Metin Önder, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı İhsan İkizler de katıldı.

Protokol kapsamında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Cambridge Linguaskill'in resmi sınav merkezi konumuna geldi. Taraflar arasındaki işbirliği, akademik kaliteyi artırma ve öğrencilerin küresel yeterliliklerini belgelemesi açısından önem taşıyor.

Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilen Linguaskill sınavı, öğrencilerin ve profesyonellerin İngilizce yeterliliğini dijital ortamda hızlı, güvenilir ve objektif bir şekilde ölçen çağdaş bir değerlendirme sistemi olarak tanımlanıyor.