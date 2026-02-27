Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde de kriz yaşıyor. Hakkında ihanet iddiaları ortaya atılan ve boşanma süreci devam eden çift, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kameraları fark eden Muhammet Aydın uzaklaşmak isterken, Tayfur'un sözleri dikkat çekti.

İHANET İDDİASI MAHKEME DOSYASINA GİRDİ

2023 yılında nikâh masasına oturan çiftin evliliği kısa sürede sarsıldı. Tuğçe Tayfur, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin farklı kadınlarla yaptığı yazışmaları ve fotoğrafları delil olarak dosyaya ekledi. Dosyada, Muhammet Aydın'ın Y.D. isimli bir kadınla Tayfur'un bir dönem işlettiği kafede gizlice buluştuğu iddiası yer aldı. Mesaj içeriklerinde kameralara yakalanmamak için dikkatli olunması gerektiğine dair ifadelerin bulunduğu öne sürüldü. Dava dilekçesinde ayrıca Aydın'ın M.K. isimli bir kadınla cinsel içerikli mesajlaştığı ve Ö.T. adlı bir başka kadınla otelde buluştuğu iddiaları da yer aldı. Boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.

AYDIN: BOŞANMAK İSTEYEN BENİM

Gündeme gelen iddiaların ardından Muhammet Aydın sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki aldatma suçlamalarını reddeden Aydın, boşanma talebinin kendisinden geldiğini belirtti. Aydın, evliliği boyunca zor süreçler yaşadığını ifade ederek, "Boşanma var ancak davayı açan benim" dedi. Eşi hakkında olumsuz konuşmak istemediğini söyleyen Aydın, Tuğçe Tayfur'un çocuklarının annesi olduğunu ve geçmişte aşık olduğu tek kadın olduğunu dile getirdi.

"BEN ANNENİZİ ALDATMADIM"

Aydın açıklamasında, aracının kurşunlandığını, hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını ve zor günler geçirdiğini belirtti. Çocuklarına seslenen Aydın, "Ben annenizi aldatmadım" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE KRİZLE GÜNDEMDE

Tuğçe Tayfur daha önce iki evlilik yapmıştı. 2009'da Tolga Ertuğrul ile evlenen Tayfur, 2010'da boşandı. 2012'de Taner Şafak ile nikâh masasına oturan Tayfur'un bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Çift 2019'da yollarını ayırdı.

NİŞANTAŞI'NDA GERGİN ANLAR

Boşanma süreci devam eden çift, Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirleri gören Muhammet Aydın hızlı adımlarla uzaklaşırken, Tuğçe Tayfur eşinin görüntü vermek istememesine tepki gösterdi. Tayfur, "Yaptıkları ortaya çıkmasın diye istemiyor. Aldatmalarından bahsediyorum. Barışma yok ama çaba var. Kararım kesin" dedi.

