Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Muhammet Aydın Tuğçe Tayfur'u aldattı mı, Tuğçe Tayfur ne açıklama yaptı?

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un üçüncü evliliği, boşanma süreci ve ihanet iddialarıyla yeniden gündemde. Mahkemeye sunulan dilekçeler ve Nişantaşı'nda yaşanan gergin anlar, Tuğçe Tayfur'un aldatılıp aldatılmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUHAMMET AYDIN TUĞÇE TAYFUR'U ALDATTI MI?

Tuğçe Tayfur, mahkemeye sunduğu dilekçede eşi Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve bazı fotoğraflarını delil olarak ekledi. Dilekçede, Aydın'ın Y.D. adlı bir kadınla gizlice buluştuğu, M.K. ile cinsel içerikli mesajlaştığı ve Ö.T. adlı bir kadınla otelde buluştuğu iddiaları yer aldı.

Nişantaşı'nda muhabir karşısında da "Aldatmalarından bahsediyorum" diyerek eşini aldatmakla suçladı. Muhammet Aydın ise iddiaları reddederek, boşanma talebinin kendisinden geldiğini ve Tuğçe Tayfur hakkında olumsuz konuşmak istemediğini açıkladı.

TUĞÇE TAYFUR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Tuğçe Tayfur, Nişantaşı'nda muhabirler karşısında yaptığı açıklamada, "Aldatmalarından bahsediyorum. Barışma yok ama çaba var. Kararım kesin" ifadelerini kullandı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin farklı kadınlarla olan yazışmalarını ve gizli buluşmalarını delil olarak dosyaya ekledi. Ayrıca Tuğçe Tayfur, eşinin ticaretle uğraştığını ve geçmişte yaşadığı baskılar ile tehditleri anlatarak, yuva kurma isteği doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası ise ünlü arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'dur. İlkokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Müzik kariyerine devam eden Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu "Joker" grubunun solistliğini üstlendi ve babası Ferdi Tayfur ile düet yaparak bir maksi single çıkardı. Daha önce iki evlilik yapan Tayfur, 2009 yılında Tolga Ertuğrul ile, 2012 yılında Taner Şafak ile evlendi; bu evlilikler sırasıyla 2010 ve 2019 yılında sona erdi. 2023 yılında Muhammet Aydın ile üçüncü evliliğini yaptı ve Ocak 2024'te hamile olduğunu açıkladı.

MUHAMMET AYDIN KİMDİR?

Muhammet Aydın, kamuoyunda fazla bilgisi olmayan bir iş insanıdır. Tuğçe Tayfur ile 2023 yılında üçüncü evliliğini yaptı. Hakkında çıkan aldatma iddialarını reddeden Aydın, boşanma talebinin kendisinden geldiğini açıkladı ve eşine olumsuz konuşmak istemediğini belirtti. Özel hayatı ve yaşıyla ilgili detaylar kamuya açık değildir.

