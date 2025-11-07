Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

İstanbul Nişantaşı'nda lüks mağazaların bulunduğu bölgede, ünlü kuyumcu Ersan Diamond'a ait işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olay, bölge sakinleri ve işyeri sahipleri arasında büyük endişe yaratırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SİPARİŞLE KURŞULAMIŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin ilk sorgusunda söylediği sözler dikkat çekti. Şüpheli, kurşunlama eylemini internetten aldığı bir sipariş üzerine gerçekleştirdiğini iddia ederek, "İnternetten kurşunlama siparişi aldım, ancak kimin işyerine ateş ettiğimi bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in işyerine yönelik gerçekleştirilen bu korkunç saldırının, kişisel husumet mi yoksa başka bir organize suçun parçası mı olduğu araştırılıyor. Emniyet birimleri, şüphelinin 'internetten sipariş' iddiasını doğrulamak ve asıl faili ortaya çıkarmak için dijital delilleri ve bağlantıları inceliyor.