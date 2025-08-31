Şişli'de yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu
Şişli, Nişantaşı'nda yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer (80), evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kendisine ulaşamayan avukatının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Başerer'in hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında Başerer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
KAPIYI AÇAN EKİPLER CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI
Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer'in hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa