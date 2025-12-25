Haberler

Damat Tween'den yeni yıl etkinliği

Damat Tween, İstanbul'un Nişantaşı semtindeki mağazasında düzenlediği 'Yeni Yılı Modayla Kutla' etkinliğiyle dikkat çekti. Orka Holding'in üst düzey yöneticileri ev sahipliği yaptığı davete, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ve Onur Orakçıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından isimler ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılanlar arasında teknik direktör ve eski milli futbolcu Mehmet Topal, oyuncular Mustafa Üstündağ ve Anıl Altan, gazeteci Tuba Kalçık Üstündağ, spor spikeri Ersin Düzen, müzisyen Erkan Şen ile iş insanı Özcan Özer yer aldı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
