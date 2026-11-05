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Nişantaşı'nda devrilen ağaç 5 kişiyi sıyırıp geçti! O anlar güvenlik kamerasında

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Nişantaşı'nda devrilen ağaç 5 kişiyi sıyırıp geçti! O anlar güvenlik kamerasında Haber Videosunu İzle
Nişantaşı'nda devrilen ağaç 5 kişiyi sıyırıp geçti! O anlar güvenlik kamerasında
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İstanbul Şişli'de Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta yağışın etkisiyle devrilen ağacın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yolda yürüyen 5 kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, dalların çarptığı bir kadının ise yere düştüğü görülüyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil hasar gördü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan yağmurun ardından ağacın devrildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen 5 kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, bir kadının ise dalların çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.

4 MOTOSİKLET VE 2 OTOMOBİL ALTINDA KALDI

Şişli Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta büyük bir ağaç yağışın etkisiyle sabah saatlerinde sokağa devrilmiş, olayda park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil ağacın altında kalmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana gelmişti.

DALLAR ÇARPAN KADIN YERE DÜŞTÜ

Ağacın devrildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 5 vatandaşın sokakta yürüdüğü ve devrilen ağacın onları sıyırarak geçtiği görülüyor. Bir kadının ise dalların çarpması sonucu yere düştüğü yanındakinin de ona yardım ettiği kameraya yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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