Ödemiş'te yangından yaralı kurtarılan 'Melek' isimli keçi İstanbul'da tedavi ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında yaralı olarak kurtarılan bazı hayvanlar İstanbul Nişantaşı'nda bulunan özel bir klinikte tedaviye alındı. Yangından yaralı olarak kurtarılarak İstanbul'a getirilen keçiye ise 'Melek' ismi verildi. Melek'le ilgili açıklama yapan veteriner hekim Tolga Çelik, "Vücudunun çeşitli noktalarında ağır yanıklar var. Tabii ağrısı daha çok fazla olduğu için beslenememiş, tedavi sürecini başlattık. Umarım en kısa sürede yanık bölgeleri iyileşip sağlığına kavuşacaktır" dedi. Yaralı keçiye yangından sonra müdahale ederek İstanbul' getiren Hayvanlar Olmadan Asla Derneği Kurucu Üyesi Gürkan Gazoğlu, "Marmaris yangınlarında da çok can kurtardık. Biz kurtardığımız canları ilk önce bir alana çekip sahiplerini bekliyoruz. Sahipleri geldiği zaman da eğer yaralıysa, durumu gerçekten çok vahimse sahibine satın alma teklifi yapıyorum. Bu olayda İzmir'de Ödemiş tarafında da 6 keçimizi satın aldık" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların rekor seviyelere çıkması ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinden orman yangını haberleri gelmeye başladı. İzmir, Muğla ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde çıkan yangınlarda hayvanlar da zarar gördü, bazıları ise öldü. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar köyünde çıkan yangından kurtarılan 6 keçi, 2 köpek ve bir at tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirildi. Yangında ağır yaralanan ve 'Melek' ismi verilen keçi de Nişantaşı'ndaki özel bir veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

'İLK MÜDEHALE ÇOK ÖNEMLİ'

Yaralı keçinin tedavi sürecinde ilk üç günün çok önemli olduğunu vurgulayan Veteriner Hekim Tolga Çelik, yangın sonrası hayvanlara ilk müdahalede yapılması gerekenleri anlattı. Çelik, "Çok büyük çaplı bir yangın olduğu için maalesef birçok hayvan telef olmuş. Kurtarılan hayvanlardan bir tanesi gönüllüler tarafından kurtarılıp bizden destek istenmiştir. Vücudunun çeşitli noktalarında ağır yanıklar var. Tabii ağrısı daha çok fazla olduğu için beslenememiş, tedavi sürecini başlattık. Umarım en kısa sürede yanık bölgeleri iyileşip sağlığına kavuşacaktır. İlk müdahalede mutlaka hayvan öncelikli bölgeden uzaklaştırılmalı. Mutlaka nemli bir bezle yara bölgeleri temizlenmeli ve direkt bir sağlık kuruluşuna, hekime, belediye yetkililerine ulaştırılıp hayvanın bundan sonraki süreçte tedavisinin sağlanması gerekmektedir. Keçimiz bir aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş olur. Genç bir hayvan, iki yaşlarında. Çok da kötü bir kompozisyonda değil şu anda. Ayak bölgelerinde ciddi yanıklar var. Muhtemelen kaçarken bastığı zeminlerden dolayı ayak tabanlarında ve tırnak altlarında canlı doku tamamen yanmış durumda. Karın altında yine muhtemelen kaçarken dalların yarattığı etkiler var. Bunlar uzun bir süreç sonrası iyileşecek. Ama dediğim gibi hayvanımızın durumu çok kötü değil" dedi.

'YANGIN ALANINDA HAYVANLAR İÇİN MUTLAKA YETKİLİLERDEN YARDIM ALMAK ÖNEMLİ'

Çelik, "Orman yangınlarında yangın bölgesinde sadece gönüllü olarak Orman Genel Müdürlüğü'nden orman yangın gönüllüsü kartı olan insanlar girip müdahale edebiliyor. Çünkü insan sağlığı da önemli doğal afetlerde, mutlaka yetkili kişilerin olay bölgesinde olup müdahale etmesi gerekir. Herhangi bir yaralı hayvan bulduğu zaman insanların bölgede bulunan Veteriner Hekimler Odası'nın yönlendirdiği veterinerler, belediye yetkilileri, AFAD yetkilileri, gönüllü olarak bölgede yetki sahibi kişilerle iletişime geçip onlardan hayvan için gerekli olan yardım malzemelerini ve tıbbi malzemeleri elde edebilirler" diye konuştu.

'ORMANDAN ÇIKAN MELEĞİMİZ OLDU'

Yaralı keçiye yangından sonra müdahale ederek İstanbul' getiren ve 'Melek' ismini veren Hayvanlar Olmadan Asla Derneği Kurucu Üyesi Gürkan Gazoğlu, "Keçimiz ilk yangın sürecinde sahibi tarafından alana çekiliyor ve maalesef yanmış vaziyette. ve kurtarmak için kendisi saha alanına almış. İlk gün Ödemiş tarafında özel veterinerler tarafından ücretsiz şekilde daha doğrusu oradan çıkan bütün canlılar, İzmir tarafındaki bütün veteriner kliniklerinde ücretsiz şekilde bakıldılar. Daha donanımlı bir kliniğe geçmesi gerekiyordu. O yüzden İstanbul'a getirdik. İstanbul'da sizler de gördünüz daha donanımlı klinikte şu an tedavileri devam ediyor. Ormandan çıkan bir meleğimiz oldu o bizim" ifadelerini kullandı.

Marmaris yangınlarında da benzer örneklerin yaşandığını hatırlatan Gürkan Gazoğlu, "Marmaris yangınlarında da çok can kurtardık. Biz kurtardığımız canları ilk önce bir alana çekip sahiplerini bekliyoruz. Sahipleri geldiği zaman da eğer yaralıysa, durumu gerçekten çok vahimse sahibine satın alma teklifi ben yapıyorum şahsen. Bu olayda İzmir'de Ödemiş tarafında da 6 keçimizi satın aldık. Çünkü Tosunlar köyünde yaşlı bir teyzemizin keçileri, evi yanmış ve keçileri parça parça almak istiyorlardı oranın insanları ve o, 'Asla ben bu keçileri ayırmak istemiyorum' dedi. Teyze ile konuştum ve 'Teyze rakam neyse biz talibiz, biz onu yaşatacağız' dedim ve söz verdim. Tutanaklı bir şekilde paralarını ödedik sahiplendik, aldık bizim oldu artık. Keçinin dışında 2 köpeğimizi getirdik. Onları da ben sahiplendim. 6 keçi getirdik, 1 tane de at getirdik. At da çok zor durumdaydı bir deri bir kemik kalmış. Onu da özel bir renk aracıyla getirdik. Şu an oda özel bakımda" dedi.