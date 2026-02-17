Nişantaşı'nda Beton Parçaları Kaldırıma Düştü: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

NİŞANTAŞI'nda kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Ö.A.D.'nin üstüne okul binasının duvarından kopan beton parçaları düştü. Neye uğradığını şaşıran çocuk başından yaralanırken, tekerlekli sandalyede kitap satan fiziksel engelli Erdal Yalçın, ölümden şans eseri kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili konuşan engelli Erdal Yalçın, "Dehşet içindeydim, yukarıdan birşeyler düşmeye başladı. Şok halindeydim" dedi. Penbe Akdağ ise, "Başından kan gelmeye başladı. Okullar açık olsaydı facia olurdu" ifadelerini kullandı.

Olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul binasındaki sıva parçaları binadan koparak aşağı düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Ö.A.D.'nin üstüne kopan sıva parçaları düştü. Neye uğradığını şaşıran çocuk başından yaralandı. Parçaların düştüğü kaldırımda tekerlekli sandalyede kitap satan engelli Erdal Yalçın ise yara almadan kurtuldu.

ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI; ENGELLİ ERDAL YALÇIN KURTULDU

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çocuğun tedavisinin ardından şikayetçi olacağı öğrenildi. Sıva parçalarının düştüğü kaldırım ise, zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.

'OKUL AÇIK OLSAYDI FACİA OLURDU'

Olayla ilgili konuşan Penbe Akdağ, "Belediye otobüsü geçti. Ben de belediye otobüsüne motosiklet çarptığını sandım. Sonra 'Pat' diye ses çıkınca baktım orada bir çocuk başını tutuyordu. O anda birşey yoktu sonra başından kan gelmeye başladı. Oradaki esnaf ve yoldan geçenler ona yardım etti. Eli ve yüzü kan oldu, sildiler ve başına peçeteyle bastırdılar. Ancak kan durmadı ve sağlık ekipleriyle buradaki polisler geldi. Sonra çocuğu hastaneye götürdüler ama akıbeti ne oldu bilmiyorum. Orada engelli abi de vardı her zaman direğin orada dururdu ama o gün kendini ağacın dibine çekmişti. O kurtuldu çok şükür onda birşey yok. Okullar açık olsa ne olacağını düşünemiyorum. Facia olurdu yine ucuz kurtuldu. İnşallah sağlık durumu da iyidir. Senin de benim de başıma gelebilirdi. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi.

'DEHŞET İÇİNDEYDİM; YUKARIDAN BİRŞEYLER DÜŞTÜ'

Olayı gören çiçek satıcısı ise, "Ben bilmiyordum, tezgahdaydım. Burada bir kargaşa oldu. Zaten bakınca çocukmuş herhalde bilmiyorum. Kafasına düşmüş, sonra da orayı kapattılar" ifadelerini kullandı. Son anda kurtulan engelli Erdal Yalçın ise, "Ben oradaydım, babam daha iyi anlatır ben hikayeyi fazla anlatamıyorum. Dehşet içindeydim, öğle saatlerinde oldu. Yukarıdan birşeyler düşmeye başladı. Şok halindeydim. O yüzden bir şey anlatamayacağım" diye konuştu.