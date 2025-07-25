Şişli'deki Lisede Klimadan Yangın Çıktı

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Şişli'de Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde klimadan kaynaklandığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı sırada yaz okulunda bulunan 15 öğrenci güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Şişli'de bir lisede klimadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Klimadan çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle o sırada yaz okulunda olan yaklaşık 15 öğrenci, binadan dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ardından binadan duman tahliyesi yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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