ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

Hollywood efsanesi Paul Newman ile oyuncu eşi Joanne Woodward'ın New York'taki eski dairesi resmen satışa çıktı. Çiftin çatı katının bir kat altındaki iki yatak odalı misafir süitine istenen rakam ise 1.69 milyon dolar.

Central Park'ın muhteşem manzarasına sahip evde 24 saat kapıcı, fitness merkezi ve bisiklet odası da bulunuyor.

AYNI PARAYA NEW YORK'TA EV ALINIYOR

Ancak, 2 yatak odalı ev için istenen rakam İstanbul'daki ev fiyatlarına nazaran oldukça makul kaldı.

Ev satış sitelerindeki ilanlara göre örneğin Nişantaşı'nda da ev sahibi olmak için en az 1 milyon dolara sahip olmak gerekiyor.

Kadıköy Moda'da da ev almak isteyenlerin aynı şekilde en az 1 milyon doları gözden çıkarması gerekiyor.

Keza Beşiktaş'ın Bebek semtinde de lüks bir ev için 1 ile 2 milyon dolar arası rakamlar isteniyor.

Aynı şekilde Bakırköy'den ev almak için de 1-6 milyon dolar arası bir paraya sahip olmanız gerekiyor.

Beykoz'un daha lüks bir bölgesinde yaşamak isteyenler ise en az 5 milyon doları gözden çıkarıyor.

NEWMAN DA ALAMAZDI

Bu rakamlar eğer yaşasaydı Paul Newman'ın New York'ta sattığı evin parası ile İstanbul'da aynı standartlarda ev alamayacağını ortaya koyuyor.