Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde Yangın Çıktı

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde Yangın Çıktı
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Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde klimanın alev alması sonucu çıkan yangında 15 öğrenci tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, ölen veya yaralanan olmadı.

Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR/ ŞİŞLİ Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde yangın çıktı. Okulda olan 15 öğrenci tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında klimanın alev alması nedeniyle yangın çıktı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaz okulu nedeniyle okulda bulunan 15 öğrenci öğretmenleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, okulu içine dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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