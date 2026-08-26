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Şişli'de Devrilen Çınar Ağacı İki Aracın Üzerine Düştü

Şişli'de Devrilen Çınar Ağacı İki Aracın Üzerine Düştü
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İstanbul Şişli Nişantaşı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden devrilen çınar ağacı, biri ticari taksi iki aracın üzerine düştü. Taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı; polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

İstanbul Şişli'de henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden devrilen çınar ağacı, biri ticari taksi olan iki aracın üzerine düştü. Olay sırasında taksi sürücüsü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı.

Olay, saat 14: 30 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda bulunan Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan çınar ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle yola doğru devrildi. O esnada oradan geçen bir ticari taksi sürücüsü ise kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede çevre güvenliği alırken, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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