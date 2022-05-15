Muğla Haber, Muğla Son Dakika Haberleri - Haberler

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MUĞLA

Muğla haber, Muğla son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Dünyanın en büyük 22'nci yatı olan Flying Fox yeniden Bodrum'a geldi

Dünyanın en büyük 22'nci yatı olan Flying Fox yeniden Bodrum'a geldi

Muğla - 45 Dakika Önce
'Türkiye dünyadaki yeşil teknoloji kasırgasının dışında kalamaz'

"Türkiye dünyadaki yeşil teknoloji kasırgasının dışında kalamaz"

Muğla - 1 Saat Önce
Ayağını çapa makinesine kaptırdı, itfaiye kurtardı

Ayağını çapa makinesine kaptırdı, itfaiye kurtardı

Muğla - 1 Saat Önce
Okçulukta Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları Antalya'da sona erdi

Okçulukta Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları Antalya'da sona erdi

Muğla - 1 Saat Önce
Muğla'da kayıp balıkçının denizde cesedi bulundu

Muğla'da kayıp balıkçının denizde cesedi bulundu

Muğla - 1 Saat Önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Uçurtma Şenliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Uçurtma Şenliği

Muğla - 2 Saat Önce
Kayıp balıkçının 4 gün sonra cesedi bulundu

Kayıp balıkçının 4 gün sonra cesedi bulundu

Muğla - 3 Saat Önce
Muğla'da AKP'li Dalaman Belediyesi, 19 Mayıs Afişinde Atatürk'ün Adını Unuttu

Muğla'da AKP'li Dalaman Belediyesi, 19 Mayıs Afişinde Atatürk'ün Adını Unuttu

Muğla - 3 Saat Önce
Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı

Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı

Muğla - 4 Saat Önce

Muğla

Nüfus1.000.773 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 2626°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:15 		Öğle
13:08 		İkindi
16:57 		Akşam
20:15 		Yatsı
21:44
ValiOrhan Tavlı
Bld. BaşkanıOsman Gürün - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.mugla.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.mugla.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiEge Bölgesi
İlçe Sayısı13
Yüzölçümü12.655 km2
Rakım660m
Posta Kodu48000
Alan Kodu252
Plaka Kodu48
Koordinatı37.21807, 28.3665
Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Gündemindeki Kişiler
Muğla Haber Dağılımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti

Muğla - 4 Saat Önce
2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı

Muğla - 4 Saat Önce
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri, Mersin'de Buluştu

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri, Mersin'de Buluştu

Muğla - 5 Saat Önce
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sağanak etkili oldu

Muğla - 5 Saat Önce
Kayıp balıkçı 4 gün sonra ölü olarak bulundu

Kayıp balıkçı 4 gün sonra ölü olarak bulundu

Muğla - 6 Saat Önce
Muğla deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 15 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Muğla deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 15 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Muğla - 10 Saat Önce
15 Mayıs 2022 Muğla hava durumu nasıl? Meteoroloji Muğla bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

15 Mayıs 2022 Muğla hava durumu nasıl? Meteoroloji Muğla bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Muğla - 10 Saat Önce
Muğla sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 15 Mayıs 2022 Muğla namaz vakitleri!

Muğla sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 15 Mayıs 2022 Muğla namaz vakitleri!

Muğla - 14 Saat Önce
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri de Mersin'de Buluştu

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri de Mersin'de Buluştu

Muğla - Dün 23:04
Bodrum'da tekne alevlere teslim oldu

Bodrum'da tekne alevlere teslim oldu

Muğla - Dün 23:00
65 adet senet ve 26 bin TL parayla yakalandı

65 adet senet ve 26 bin TL parayla yakalandı

Muğla - Dün 22:55
Bin 270 yolcu ile Bodrum'a geldi

Bin 270 yolcu ile Bodrum'a geldi

Muğla - Dün 22:55
Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Muğla - Dün 22:16
Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı

Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı

Muğla - Dün 21:23
Son dakika haberleri... Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla - Dün 21:06
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1407 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1407 oldu

Muğla - Dün 20:58
CHP'li Büyükşehir Başkanlarından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu Açıklaması: 'Hukuk Dışı Kararlar, Siyasi Saldırılar Birlik ve Beraberliğimizi Daha da...

CHP'li Büyükşehir Başkanlarından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu Açıklaması: "Hukuk Dışı Kararlar, Siyasi Saldırılar Birlik ve Beraberliğimizi Daha da...

Muğla - Dün 20:53
CHP'li Kaya Konya İvriz Köy Enstitüsü'nü Ziyaret Etti: 'Sözümüz Var. Köy Enstitülerini Yaşatacağız'

CHP'li Kaya Konya İvriz Köy Enstitüsü'nü Ziyaret Etti: "Sözümüz Var. Köy Enstitülerini Yaşatacağız"

Muğla - Dün 19:49
Muğla'da klasik otomobil şenliği düzenlendi

Muğla'da klasik otomobil şenliği düzenlendi

Muğla - Dün 18:29
Datça'da Ata'ya saygı yürüyüşü

Datça'da Ata'ya saygı yürüyüşü

Muğla - Dün 18:13
Canan Kaftancıoğlu'na hapis kararının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak deklarasyon

Canan Kaftancıoğlu'na hapis kararının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak deklarasyon

Muğla - Dün 17:38
Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Muğla - Dün 17:38
2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları

Muğla - Dün 17:25
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla - Dün 17:24
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mersin'de

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mersin'de

Muğla - Dün 17:13
Bisiklet yarışı öncesi halk sürüşü yapıldı

Bisiklet yarışı öncesi halk sürüşü yapıldı

Muğla - Dün 17:01
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de Toplandı., Kaftancıoğlu da Gündemdeydi

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de Toplandı., Kaftancıoğlu da Gündemdeydi

Muğla - Dün 16:55
Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı

Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı

Muğla - Dün 16:40
Çıkan orman yangını söndürüldü

Çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla - Dün 16:32
Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı

Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı

Muğla - Dün 15:42
Fethiye'de engelli sporcular, protokol üyeleriyle kulaç attı

Fethiye'de engelli sporcular, protokol üyeleriyle kulaç attı

Muğla - Dün 15:00
Muğla Büyükşehir Okçularından 'Okçuluk Türkiye Kupası'Nda Büyük Başarı

Muğla Büyükşehir Okçularından "Okçuluk Türkiye Kupası"Nda Büyük Başarı

Muğla - Dün 14:13
CHP'Lİ TORUN: KAFTANCIOĞLU, İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ OLARAK DEVAM EDECEK

CHP'Lİ TORUN: KAFTANCIOĞLU, İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Muğla - Dün 14:04
Son dakika haber: Muğla'daki fuhuş şebekesine operasyonda 5 tutuklama

Son dakika haber: Muğla'daki fuhuş şebekesine operasyonda 5 tutuklama

Muğla - Dün 13:16
16. Gökova Bisiklet Turu yarın başlıyor

16. Gökova Bisiklet Turu yarın başlıyor

Muğla - Dün 12:45
Köyceğiz'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Köyceğiz'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla - Dün 12:34
Son dakika... Fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Son dakika... Fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Muğla - Dün 12:00
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Muğla - Dün 11:22
Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı

Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı

Muğla - Dün 11:22
UYDU TAKİP CİHAZLI 9 DENİZ KAPLUMBAĞASININ SİNYALİ KESİLDİ

UYDU TAKİP CİHAZLI 9 DENİZ KAPLUMBAĞASININ SİNYALİ KESİLDİ

Muğla - Dün 11:16
Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi

Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi

Muğla - Dün 10:48
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: 'Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: "Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli"

Muğla - Dün 10:34
Satrançta Düzce, Türkiye Şampiyonu oldu

Satrançta Düzce, Türkiye Şampiyonu oldu

Muğla - Dün 09:49
Son dakika haberi! Ateş savaşçıları hazır

Son dakika haberi! Ateş savaşçıları hazır

Muğla - Dün 09:29
14 Mayıs 2022 Muğla hava durumu nasıl? Meteoroloji Muğla bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

14 Mayıs 2022 Muğla hava durumu nasıl? Meteoroloji Muğla bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Muğla - Dün 06:02
Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç; 'İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız sürüyor'

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç; "İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız sürüyor"

Muğla - Dün 00:58
Antalya'da 'Tarım Çalıştayı'

Antalya'da 'Tarım Çalıştayı'

Muğla - Dün 00:58
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Muğla - Dün 00:58
Temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı

Temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

Muğla - 13.05.2022
Muğla'da Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği Gecesi düzenlendi

Muğla'da Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği Gecesi düzenlendi

Muğla - 13.05.2022
Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı

Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı

Muğla - 13.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1534 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1534 oldu

Muğla - 13.05.2022
HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı

HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla - 13.05.2022
SPOR Volkan Demirel: Doğduğum, büyüdüğüm camiaya büyüdüğüm evimde rakip olacağım

SPOR Volkan Demirel: Doğduğum, büyüdüğüm camiaya büyüdüğüm evimde rakip olacağım

Muğla - 13.05.2022
Volkan Demirel: 'Fenerbahçe ile rakip olacağım için çok heyecanlıyım'

Volkan Demirel: "Fenerbahçe ile rakip olacağım için çok heyecanlıyım"

Muğla - 13.05.2022
Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti

Muğla - 13.05.2022
Son dakika! Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Muğla - 13.05.2022
Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Muğla - 13.05.2022
'Tinga ve Dedektifler', Datça'da sahnelendi

"Tinga ve Dedektifler", Datça'da sahnelendi

Muğla - 13.05.2022
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım

Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım

Muğla - 13.05.2022
6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi başladı

6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Muğla - 13.05.2022
Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla - 13.05.2022
Patates tarla günü etkinliği yapıldı

Patates tarla günü etkinliği yapıldı

Muğla - 13.05.2022
Muğla'da Çimento Fabrikasına Karşı Açılan İptal Davası Reddedildi: 'Muğla'nın Çimento Fabrikasına Karşı Mücadele İradesi Değişmeyecek'

Muğla'da Çimento Fabrikasına Karşı Açılan İptal Davası Reddedildi: "Muğla'nın Çimento Fabrikasına Karşı Mücadele İradesi Değişmeyecek"

Muğla - 13.05.2022
'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibini Mersin Büyükşehir Karşıladı

'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibini Mersin Büyükşehir Karşıladı

Muğla - 13.05.2022
Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla - 13.05.2022
Bakan Kurum temel attı, anahtar teslimi yaptı: 'Erzurum; aziz milletimizin Anadolu'ya giriş kapısıdır'

Bakan Kurum temel attı, anahtar teslimi yaptı: "Erzurum; aziz milletimizin Anadolu'ya giriş kapısıdır"

Muğla - 13.05.2022
Ören Mahallesinde Tarla Günü

Ören Mahallesinde Tarla Günü

Muğla - 13.05.2022
16'ncı Gökova Bisiklet turu başlıyor

16'ncı Gökova Bisiklet turu başlıyor

Muğla - 13.05.2022
Hem kirayı ödemedi, hem de başkasına kiraladı

Hem kirayı ödemedi, hem de başkasına kiraladı

Muğla - 13.05.2022
Menteşe'de 15 Kaçak Yapı ve 5 Kaçak İskelenin Yıkımı Yapıldı

Menteşe'de 15 Kaçak Yapı ve 5 Kaçak İskelenin Yıkımı Yapıldı

Muğla - 13.05.2022
DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI

DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI

Muğla - 13.05.2022
Muğla ve Aydın'da Köylüler Rüzgar Enerjisi Projesine Karşı Yaşam Alanlarını Savundu

Muğla ve Aydın'da Köylüler Rüzgar Enerjisi Projesine Karşı Yaşam Alanlarını Savundu

Muğla - 13.05.2022
Hem kirayı ödemedi, hem başkasına kiraladı

Hem kirayı ödemedi, hem başkasına kiraladı

Muğla - 13.05.2022
Menteşe'de 15 kaçak yapı ve 5 kaçak iskele yıkımı gerçekleştirildi

Menteşe'de 15 kaçak yapı ve 5 kaçak iskele yıkımı gerçekleştirildi

Muğla - 13.05.2022
Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası şampiyona başladı

Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası şampiyona başladı

Muğla - 13.05.2022
İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Mersin'e ulaştı

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Mersin'e ulaştı

Muğla - 13.05.2022
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor

Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor

Muğla - 13.05.2022
Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi?

Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi?

Muğla - 13.05.2022
Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakfın çalışmalarını anlattı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakfın çalışmalarını anlattı

Muğla - 13.05.2022
Aydınlı eczacılar günlerini kutladı

Aydınlı eczacılar günlerini kutladı

Muğla - 13.05.2022
Fuhuş çetesi üyelerinin şifreleri konuşmaları ortaya çıktı: Son model araçlarımız geldi

Fuhuş çetesi üyelerinin şifreleri konuşmaları ortaya çıktı: Son model araçlarımız geldi

Muğla - 13.05.2022
Antalya'da 'Tarım Çalıştayı'

Antalya'da "Tarım Çalıştayı"

Muğla - 13.05.2022
Muğla'da 19 Mayıs Gençlik Festivaliyle Kutlanacak

Muğla'da 19 Mayıs Gençlik Festivaliyle Kutlanacak

Muğla - 13.05.2022
Üniversite Öğrencisi Şerzan Kurt, Öldürülüşünün 12'nci Yılında Muğla'da Anıldı

Üniversite Öğrencisi Şerzan Kurt, Öldürülüşünün 12'nci Yılında Muğla'da Anıldı

Muğla - 13.05.2022
Fuhuş operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Fuhuş operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Muğla - 13.05.2022
İyi Parti, Kıyıları Yapılaşmaya Açan Yönetmelik Değişikliğini Yargıya Taşıdı

İyi Parti, Kıyıları Yapılaşmaya Açan Yönetmelik Değişikliğini Yargıya Taşıdı

Muğla - 13.05.2022
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla - 13.05.2022
Fethiyespor rövanşa bıraktı

Fethiyespor rövanşa bıraktı

Muğla - 13.05.2022
Deneyap Teknoloji Atölyeleri yeni öğrencilerini bekliyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri yeni öğrencilerini bekliyor

Muğla - 13.05.2022
Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama

Son dakika haber | Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama

Muğla - 13.05.2022
İlçelerinin bir kısmı Akdeniz’de yer alan şehir iki farklı bölgede bulunuyor. Muğla, Antik Karya Bölgesi’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir ve 13.338 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Farklı medeniyetlerin mücadelelerine sahne olan şehirde antik kalıntılar dikkat çekiyor. Muğla ilinde Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula, Yatağan toplam 13 ilçe bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Muğla haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Muğla son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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