Muğla Haber, Muğla Son Dakika Haberleri - Haberler

Muğla 1.000.773 (2020 itibarıyla) 1.000.773 26° 26° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:15 Öğle

13:08 İkindi

16:57 Akşam

20:15 Yatsı

21:44 Vali Orhan Tavlı Bld. Başkanı Osman Gürün - (CHP) Valilik Sitesi http://www.mugla.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.mugla.bel.tr/ Bölgesi Ege Bölgesi İlçe Sayısı 13 Yüzölçümü 12.655 km2 Rakım 660m Posta Kodu 48000 Alan Kodu 252 Plaka Kodu 48 Koordinatı 37.21807, 28.3665 Muğla Seçim Sonuçları

İlçelerinin bir kısmı Akdeniz’de yer alan şehir iki farklı bölgede bulunuyor. Muğla, Antik Karya Bölgesi’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir ve 13.338 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Farklı medeniyetlerin mücadelelerine sahne olan şehirde antik kalıntılar dikkat çekiyor. Muğla ilinde Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula, Yatağan toplam 13 ilçe bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Muğla haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Muğla son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.