Muğla Haber, Muğla Son Dakika Haberleri - Haberler

MUĞLA
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Muğla
Güneşli
|İmsak
04:15
|Öğle
13:08
|İkindi
16:57
|Akşam
20:15
|Yatsı
21:44
|Vali
|Orhan Tavlı
|Bld. Başkanı
|Osman Gürün - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.mugla.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.mugla.bel.tr/
|Bölgesi
|Ege Bölgesi
|İlçe Sayısı
|13
|Yüzölçümü
|12.655 km2
|Rakım
|660m
|Posta Kodu
|48000
|Alan Kodu
|252
|Plaka Kodu
|48
|Koordinatı
|37.21807, 28.3665
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