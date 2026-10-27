Zülfü Livaneli belgeseli, Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılında izleyiciyle buluştu

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Muğla'da, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün hazırladığı " Zülfü Livaneli : Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi" belgeseli gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk katıldı.

Zülfü Livaneli'nin yaşamını, sanat yolculuğunu ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklığını anlatan belgesel, izleyicilerle buluştu. Programa katılamayan Livaneli, gönderdiği video mesajla sanatseverlere seslendi.

Livaneli'nin eserleri seslendirildi

Belgesel gösteriminin ardından Ferhat Livaneli Orkestrası, Zülfü Livaneli'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

Nebil Özgentürk, 8 bölümlük belgeseli izleyicilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da Cumhuriyet'in bilim, kültür, sanat ve özgür düşünceyle geliştiğini belirterek, etkinliğin anlamlı bir buluşma olduğunu ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise video mesajında, Zülfü Livaneli'nin eserleriyle insanlara umut veren önemli bir sanatçı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA