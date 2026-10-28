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Muğla Dalaman'da heyelanda evin odasına kaya düştü, 4 kişilik aile yerleştirildi

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Muğla Dalaman'da heyelanda evin odasına kaya düştü, 4 kişilik aile yerleştirildi
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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Darıyeri Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası saat 12.30 sıralarında heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle Ömer Ali Türkmen'e ait evin bir odasına kaya düşerken evde hasar oluştu ve 4 kişilik aile tedbir amacıyla Türkmen'in kardeşine ait eve yerleştirildi.

EVİN ODASINA KAYA DÜŞTÜ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınının yaşandığı Darıyeri Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında, heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Ömer Ali Türkmen'e ait evin bir odasına kaya düştü. Evde zarar meydana geldi. Evdeki 4 kişilik aile, tedbir amacıyla Ömer Ali Türkmen'in kardeşine ait eve yerleştirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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